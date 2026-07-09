Costel Pantilimon, despre cel mai greu moment al carierei: “Eu şi Mancini am discutat după meci”

Costel Pantilimon (39 de ani) a avut parte de un moment extrem de greu al carierei. În sezonul 2012-2013, în care era portarul 2 la Manchester City, după Joe Hart, managerul Roberto Mancini i-a făcut o mare nedreptate.

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Iniţial, planul italianului fusese unul clar, Hart apăra în Champions League şi în Premier League, iar “Panti” era titular la partidele din Cupa Angliei şi Cupa Ligii Angliei. Plan care a fost respectat doar până când “cetăţenii” au ajuns în finala Cupei Angliei. Şi asta datorită unor evoluţii excelente ale românului.

Costel Pantilimon şi nedreptatea lui Roberto Mancini

Pantilimon a apărat în cinci meciuri, 3-0 cu Watford („32-imi”), 1-0 cu Stoke („16-imi”), 4-0 cu Leeds („optimi”), 5-0 cu Barnsley („sferturi”) și 2-1 în semifinala cu Chelsea (deţinătoarea Champions League la acel moment).

Chiar dacă i s-a promis că va fi şi în finală între buturi, fostul internaţional român a fost anunţat ulterior că Hart va fi titular. Lucru care s-a şi întâmplat, spre dezamăgirea portarului nostru. Surpriza cea mare a fost însă că City a fost învinsă în ultimul act de Wigan (0-1), echipă proaspăt retrogradată din Premier League.

Costel Pantilimon, lăsat pe bancă la finala Cupei Angliei, în 2013

“Cred că a fost o decizie foarte mult influențată de presiunea mediatică care s-a creat în acel moment. Noi nu reușeam să câştigăm, pierdusem avantajul pe care îl avusesem în Premier League, ieşisem din Cupa Ligii și singurul trofeu care mai rămăsese în picioare era acea Cupă a Angliei.