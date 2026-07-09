Costel Pantilimon, despre cel mai greu moment al carierei: “Eu şi Mancini am discutat după meci”

Costel Pantilimon (39 de ani) a avut parte de un moment extrem de greu al carierei. În sezonul 2012-2013, în care era portarul 2 la Manchester City, după Joe Hart, managerul Roberto Mancini i-a făcut o mare nedreptate.
Iniţial, planul italianului fusese unul clar, Hart apăra în Champions League şi în Premier League, iar “Panti” era titular la partidele din Cupa Angliei şi Cupa Ligii Angliei. Plan care a fost respectat doar până când “cetăţenii” au ajuns în finala Cupei Angliei. Şi asta datorită unor evoluţii excelente ale românului.
Costel Pantilimon şi nedreptatea lui Roberto Mancini
Pantilimon a apărat în cinci meciuri, 3-0 cu Watford („32-imi”), 1-0 cu Stoke („16-imi”), 4-0 cu Leeds („optimi”), 5-0 cu Barnsley („sferturi”) și 2-1 în semifinala cu Chelsea (deţinătoarea Champions League la acel moment).
Chiar dacă i s-a promis că va fi şi în finală între buturi, fostul internaţional român a fost anunţat ulterior că Hart va fi titular. Lucru care s-a şi întâmplat, spre dezamăgirea portarului nostru. Surpriza cea mare a fost însă că City a fost învinsă în ultimul act de Wigan (0-1), echipă proaspăt retrogradată din Premier League.
Costel Pantilimon, lăsat pe bancă la finala Cupei Angliei, în 2013
“Cred că a fost o decizie foarte mult influențată de presiunea mediatică care s-a creat în acel moment. Noi nu reușeam să câştigăm, pierdusem avantajul pe care îl avusesem în Premier League, ieşisem din Cupa Ligii și singurul trofeu care mai rămăsese în picioare era acea Cupă a Angliei.
Tot timpul se vorbea că ar trebui să joace Joe. Eu şi Mancini am discutat după meci, ne-am spus ce am avut de spus. Am înțeles, pe deoparte, decizia lui. Cu anii, am înțeles cât este de greu să iei o astfel de hotărâre, pentru că te gândești la mult mai mulți factori. A fost frustrant, pentru că mi-aș fi dorit să lupt pentru acel trofeu, e singurul pe care nu îl am în CV-ul meu și mi aș fi dorit să știu că am plecat din Anglia cu tot ce se putea în materie de trofee interne.
A fost frustrant şi ştiu că în ţară românii s-au bucurat că am pierdut acel meci, dar departe de mine astfel de gând. Am fost supărat şi mi-au trecut tot felul de lucruri prin minte, dar clar nu-mi doream să pierdem. Era glorie în joc, erau bani. Într-adevăr, nu aş fi fost eu piesa principală, dar contribuisem.
Pe parcursul acelei ediţii de Cupa Angliei am avut evoluții foarte bune și cred că am luat un singur gol în toată campania. Mulți oameni mi-au zis că s-au bucurat că am pierdut, că s-a făcut dreptate, dar eu mi-am dorit mult să învingem. Un trofeu este un trofeu, dar așa s-a scris istoria acelei finale”, a spus Pantilimon, citat de locker-room.ro.
Costel Pantilimon a fost jucătorul lui Manchester City în perioada 2011-2014, iar această Cupă a Angliei a rămas singurul trofeu intern pe care nu l-a câştigat. El a cucerit două titluri în Premier League, Cupa Ligii Angliei şi Supercupa Angliei.
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