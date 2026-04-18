Un club uriaș a refuzat să-l lase pe Kanye West să cânte pe stadionul său: „Avem și noi niște valori”

Clubul de fotbal din Elveția, FC Basel, a anunțat anularea concertul lui Kanye West pe stadionul său, St. Jakob Park, programat inițial petru luna iunie. De 21 de ori campioană a Elveției, Basel a anunțat că după o analiză serioasă a decis că nu va permite ca acest concert să aibă loc.

Brand-uri precum Adidas, Balenciaga, Def Jam, Vogue sau JP Morgan sunt câteva dintre companiile care au decis să oprească parteneriatele pe care le aveau cu artistul.

Kanye West devine persona non grata

Decizia celor de la Basel este ultima dintr-o serie lungă de astfel de decizii. Pe 7 aprilie a fost anunțată anularea unui concert la festivalul Wireless din Marea Britanie după ce artistului i-a fost interzisă intrarea în UK de către guvernul britanic. În aceeași zi, o arenă din Polonia a anulat concertul pe care îl avea programat acolo Kanye West. Iar un concert din Marseille a fost, momentan, amânat după ce Ministrul de Interne al Franței a anunțat că evenimentul respectiv ar trebui anulat.

„În principiu, FC Basel își dorește să folosească mai intens St. Jakob-Park pentru concerte și evenimente pe viitor și analizăm cu atenție fiecare solicitare. Și în acest caz am primit o propunere și am evaluat-o, însă, după o analiză amănunțită, am decis să nu mergem mai departe cu proiectul, deoarece, în acord cu valorile noastre, nu putem oferi o platformă artistului respectiv în acest context” au spus cei de la Basel pentru The Athletic.