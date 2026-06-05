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Situație incertă pentru Iran, înaintea Campionatului Mondial: „Vom încerca până în ultimul moment”

Viviana Moraru Publicat: 5 iunie 2026, 21:52

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Situație incertă pentru Iran, înaintea Campionatului Mondial: Vom încerca până în ultimul moment”

Jucătorii Iranului, la începutul unui meci/ Profimedia

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Ambasadorul Iranului în Mexic a declarat că echipa naţională de fotbal a ţării sale nu a primit încă vizele pentru SUA, cu doar 10 zile înainte de primul meci din Cupa Mondială, de la Los Angeles, ceea ce ridică posibilitatea ca echipa să nu poată participa la turneu, pe fondul conflictului dintre cele două ţări, relatează Reuters.

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“Vom continua să încercăm până în ultimul moment să intrăm (în SUA) şi să jucăm”, a declarat Abolfazl Pasandideh, vorbind prin intermediul unui interpret de spaniolă la ambasada Iranului din Ciudad de México.

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Iran nu a primit vizele pentru SUA, înainte de Campionatul Mondial

Pasandideh a descris câteva săptămâni frenetice, în care a trebuit să se adapteze la o diferenţă de fus orar de nouă ore faţă de Teheran, în timp ce negocia mutarea în ultimul moment a bazei echipei din Arizona la Tijuana, din cauza problemelor legate de vize şi a sentimentului tot mai puternic din Iran că prezenţa echipei în Statele Unite ar trebui redusă la minimum.

Se preconizează că iranienii vor ajunge la Tijuana duminică dimineaţa devreme. “Sportul şi Cupa Mondială au fost create pentru a apropia naţiunile. Dar nu vedem acest lucru în momentul de faţă”, a declarat Pasandideh.

Statele Unite nu au declarat niciodată în mod oficial că nu doresc ca echipa Iranului să stea pe teritoriul american, a afirmat ambasadorul. “Însă, prin acţiunile lor, au arătat că iranienii nu au ce căuta acolo”, a adăugat el, lăudând autorităţile mexicane pentru că au primit echipa şi le-au eliberat rapid vizele.

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Războiul cu Iranul a transformat Cupa Mondială – cel mai mare eveniment sportiv mondial – într-o confruntare geopolitică, ambele părţi părând să folosească turneul pentru a-şi afişa poziţiile politice.

Este prima Cupă Mondială, de la înfiinţarea sa în 1930, în care o ţară gazdă urmează să primească o ţară cu care se află în război.

Dorinţa Iranului de a participa la turneu subliniază eforturile sale de a ajunge la o soluţie în conflictul cu Washingtonul, a afirmat Pasandideh.

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“Participarea Iranului la Cupa Mondială – chiar pe teritoriul celui considerat inamicul său – demonstrează că Iranul caută pacea”, a spus el.

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