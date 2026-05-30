Un fost star din Premier League, arestat! E suspectat că a condus sub influența drogurilor

Raheem Sterling, fotbalistul care a cucerit 11 trofee în șapte ani alături de Manchester City, a fost arestat joi în Anglia, după ce s-a lovit cu mașina sa de un parapet de pe autostrada M3. După ce a fost oprit de poliție, pe numele jucătorului de 31 de ani au fost lansate patru capete de acuzare, inclusiv unul conform căruia ar fi condus sub influența drogurilor.

Raheem Sterling a ajuns într-un punct critic al carierei sale, după ce a plecat din Premier League în februarie, pierzându-și statutul de star și ajungând la Feyenoord. Lucrurile nu stau deloc bine pentru englez nici pe plan personal, ținând cont de ce s-a întâmplat joi dimineața.

Sterling, suspectat că a condus drogat

Fotbalistul conducea mașina sa, un Lamborghini, pe autostrada M3 din Anglia, iar la un moment dat s-a lovit de un parapet în apropierea nodului rutier din Minley. Din fericire, incidentul nu a creat nicio victimă, pentru că niciun alt autovehicul nu a fost implicat.

La ora 9, poliția a intervenit și l-a arestat pe Sterling în baza următoarelor capete de acuzare: “suspiciune privind conducerea unui vehicul sub influența drogurilor, conducere periculoasă, posesia unui drog din Clasa C și nefurnizarea unei probe (n.r. pentru teste de laborator)“, se arată în comunicatul Poliției din Hampshire, conform dailymail.com.

Sterling a fost eliberat pe cauțiune, însă poliția își continuă ancheta privind ce s-a întâmplat pe autostrada M3.