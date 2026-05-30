Un fost star din Premier League, arestat! E suspectat că a condus sub influența drogurilor

Raheem Sterling, fotbalistul care a cucerit 11 trofee în șapte ani alături de Manchester City, a fost arestat joi în Anglia, după ce s-a lovit cu mașina sa de un parapet de pe autostrada M3. După ce a fost oprit de poliție, pe numele jucătorului de 31 de ani au fost lansate patru capete de acuzare, inclusiv unul conform căruia ar fi condus sub influența drogurilor.
Raheem Sterling a ajuns într-un punct critic al carierei sale, după ce a plecat din Premier League în februarie, pierzându-și statutul de star și ajungând la Feyenoord. Lucrurile nu stau deloc bine pentru englez nici pe plan personal, ținând cont de ce s-a întâmplat joi dimineața.
Sterling, suspectat că a condus drogat
Fotbalistul conducea mașina sa, un Lamborghini, pe autostrada M3 din Anglia, iar la un moment dat s-a lovit de un parapet în apropierea nodului rutier din Minley. Din fericire, incidentul nu a creat nicio victimă, pentru că niciun alt autovehicul nu a fost implicat.
La ora 9, poliția a intervenit și l-a arestat pe Sterling în baza următoarelor capete de acuzare: “suspiciune privind conducerea unui vehicul sub influența drogurilor, conducere periculoasă, posesia unui drog din Clasa C și nefurnizarea unei probe (n.r. pentru teste de laborator)“, se arată în comunicatul Poliției din Hampshire, conform dailymail.com.
Sterling a fost eliberat pe cauțiune, însă poliția își continuă ancheta privind ce s-a întâmplat pe autostrada M3.
Substanțele intezise din Grupa C, cea invocată de autorități în comunicat, pot include sedative precum Valium, steroizi, protoxid de azot (gaz ilariant) etc.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Raheem Sterling has been ARRESTED on suspicion of DRUG driving, possession of Class C drugs, and failing to provide a specimen, following a crash.
Class C drugs include tranquilisers such as valium, plus steroids, laughing gas and GHB.
Cariera lui Raheem Sterling s-a schimbat din 2022
Raheem Sterling era acum câțiva ani unul dintre cei mai buni jucători din Premier League și o piesă de bază în echipele lui Pep Guardiola. Crescut de QPR, după care de Liverpool, extrema și-a petrecut primii trei ani din cariera de profesionist pe Anfield, după care a plecat la Manchester City.
Acolo, a cucerit în șapte ani patru titluri, o Cupă a Angliei, cinci Cupe ale Ligii și o Supercupă. A urmat un transfer la Chelsea, unde nu a mai dat același randament, fiind chiar și împrumutat în sezonul 2024/25 la Arsenal.
În ianuarie 2026, Sterling a fost lăsat pe liber de formația de pe Stamford Bridge, iar în februarie a semnat cu Feyenoord, unde a adunat opt meciuri. La nivel de echipă națională, Sterling a strâns 82 de meciuri și a marcat 20 de goluri, bifând prezențe la trei Campionate Mondiale și două Europene.
