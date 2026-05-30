Un fost star din Premier League, arestat! E suspectat că a condus sub influența drogurilor

Andrei Nicolae Publicat: 30 mai 2026, 8:49

Raheem Sterling, sărbătorind câștigarea Cupei Ligii / Profimedia

Raheem Sterling, fotbalistul care a cucerit 11 trofee în șapte ani alături de Manchester City, a fost arestat joi în Anglia, după ce s-a lovit cu mașina sa de un parapet de pe autostrada M3. După ce a fost oprit de poliție, pe numele jucătorului de 31 de ani au fost lansate patru capete de acuzare, inclusiv unul conform căruia ar fi condus sub influența drogurilor.

Raheem Sterling a ajuns într-un punct critic al carierei sale, după ce a plecat din Premier League în februarie, pierzându-și statutul de star și ajungând la Feyenoord. Lucrurile nu stau deloc bine pentru englez nici pe plan personal, ținând cont de ce s-a întâmplat joi dimineața.

Sterling, suspectat că a condus drogat

Fotbalistul conducea mașina sa, un Lamborghini, pe autostrada M3 din Anglia, iar la un moment dat s-a lovit de un parapet în apropierea nodului rutier din Minley. Din fericire, incidentul nu a creat nicio victimă, pentru că niciun alt autovehicul nu a fost implicat.

La ora 9, poliția a intervenit și l-a arestat pe Sterling în baza următoarelor capete de acuzare: “suspiciune privind conducerea unui vehicul sub influența drogurilor, conducere periculoasă, posesia unui drog din Clasa C și nefurnizarea unei probe (n.r. pentru teste de laborator)“, se arată în comunicatul Poliției din Hampshire, conform dailymail.com.

Sterling a fost eliberat pe cauțiune, însă poliția își continuă ancheta privind ce s-a întâmplat pe autostrada M3.

Substanțele intezise din Grupa C, cea invocată de autorități în comunicat, pot include sedative precum Valium, steroizi, protoxid de azot (gaz ilariant) etc.

Cariera lui Raheem Sterling s-a schimbat din 2022

Raheem Sterling era acum câțiva ani unul dintre cei mai buni jucători din Premier League și o piesă de bază în echipele lui Pep Guardiola. Crescut de QPR, după care de Liverpool, extrema și-a petrecut primii trei ani din cariera de profesionist pe Anfield, după care a plecat la Manchester City.

Acolo, a cucerit în șapte ani patru titluri, o Cupă a Angliei, cinci Cupe ale Ligii și o Supercupă. A urmat un transfer la Chelsea, unde nu a mai dat același randament, fiind chiar și împrumutat în sezonul 2024/25 la Arsenal.

În ianuarie 2026, Sterling a fost lăsat pe liber de formația de pe Stamford Bridge, iar în februarie a semnat cu Feyenoord, unde a adunat opt meciuri. La nivel de echipă națională, Sterling a strâns 82 de meciuri și a marcat 20 de goluri, bifând prezențe la trei Campionate Mondiale și două Europene.

