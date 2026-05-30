Transfer pentru titlu în Liga 1! Au adus un jucător cu 6 meciuri în Champions League în ultimul sezon

Universitatea Cluj s-a mișcat rapid după ce l-a pierdut pe Edvinas Germonas, plecat la Servette.
L-a adus pe Neofytos Michael, un goalkeeper de 32 de ani care a evoluat în ultimul sezon la Pafos, în Cipru. El s-a aflat pe bancă la partida dintre Cipru și România, încheiată cu scorul de 2-2 în septembrie 2025.
U Cluj aduce portar de Champions League
Portarul de 31 de ani vine liber de contract după ce s-a despărțit de Pafos. Michael a apărat poarta acesteia în meciurile cu Olympiacos, Bayern Munchen, Kairat Almaty, Villarreal, Monaco și Juventus. Iar în trei dintre acestea nu a primit gol!
„Crescut la Olympiakos Nicosia, afirmat la Nea Salamis
Noul portar al ‘Șepcilor roșii’ a făcut trecerea de la juniori la seniori în tricoul celor de la Olympiakos Nicosia, dar nu a apucat să debuteze pentru formația din capitala Ciprului, astfel că a fost împrumutat la THOI Lakatamias, înainte de a evolua pentru o altă echipă din țara natală, Nea Salamis, în vara lui 2015. La formația ‘alb-roșie’, Michael a strâns nu mai puțin de 26 de prezențe până în 2017, când a fost achiziționat de multipla campioană APOEL Nicosia.
Experiență în Cipru și Grecia
A urmat împrumutul la Aris Limassol, iar un an mai târziu noul nostru portar a bifat primele sale meciuri pentru o formație din afara țării, în tricoul grecilor de la PAS Giannina, pentru care a jucat în 13 meciuri din sezonul 2018-2019.
După un nou împrumut la Asteras Tripolis (2019-2020), Michael s-a întors la echipa care l-a lansat în fotbalul mare, Olympiakos Nicosia, pentru care a evoluat în 32 de partide în ediția 2020-2021 a primei ligi cipriote.
Randamentul său de la rivala locală i-a convins pe cei de la APOEL să-l folosească pe Neofytos Michael în 13 dueluri din sezonul 2021-2022, dintre care șase chiar în play-off-ul campionatului, unde a încasat doar șase goluri. Următoarele două sezoane le-a petrecut la Anorthosis Famagusta, unde a avut evoluții remarcabile și doar 17 goluri primite în 18 partide.
Campion la primul sezon la Pafos
În vara lui 2024, drumurile lui Michael și APOEL Nicosia s-au separat, iar portarul cipriot a ales un proiect îndrăzneț, care avea să devină și cea mai inspirată alegere de până atunci.
La primul an în tricoul lui Pafos, goalkeeper-ul cu 17 prezențe în naționala țării sale a strâns 10 partide pentru noua echipă, bifând, în cadrul aceleiași stagiuni, primul meci într-o cupă europeană (2-2 vs Lugano, în Conference League), dar mai ales primul trofeu, campionatul Ciprului.
Evoluțiile bune au continuat, iar noul goalkeeper al Universității a fost unul dintre oamenii de bază ai celor de la Pafos în drumul spre faza grupei Champions League. În cele șase partide din preliminarii, cu Maccabi Tel-Aviv (1-1, 1-0), Dinamo Kiev (1-0, 2-0) și Steaua Roșie Belgrad (2-1, 1-1), Michael a fost integralist și a primit doar trei goluri, contribuind din plin la una din marile surprizii ale ultimilor ani la nivelul celei mai puternice competiții inter-cluburi.
Michael a rămas între buturile ciprioților și la primele șase partide din grupa Champions League, intâlnind adversari puternici precum Bayern Munchen, Villarreal, Monaco sau Juventus, în fața cărora a avut prestații foarte bune. Tot în grupă, acesta a și păstrat poarta intactă de trei ori (0-0 vs Olympiakos, 0-0 vs Kairat Almaty, 1-0 vs Villarreal).
Dincolo de întrecerea europeană, primul transfer al verii realizat de „studenți” a evoluat în 22 de meciuri din competițiile interne, unde, din nou, a păstrat o medie de sub un gol pe meci.
Neofytos Michael este proaspăt câștigător al Cupei Ciprului, cucerind vineri seara al doilea trofeu din cariera sa.
17 prezențe în selecționata Ciprului
Michael a fost convocat pentru prima dată la naționala țării sale pentru amicalele cu Ucraina și Serbia din 2016, însă nu a fost folosit, urmând să debuteze trei ani mai târziu, în ultima rundă a calificărilor pentru Campionatul European, într-un meci împotriva Belgiei (1-6). Începând cu primăvara anului 2021, noul nostru portar a devenit o prezență constantă între buturile ciprioților și a ajuns la 17 meciuri pentru selecționata insulară” este descris noul portar al Universității Cluj pe site-ul oficial al clubului.
