Home | Fotbal | Liga 1 | Transfer pentru titlu în Liga 1! Au adus un jucător cu 6 meciuri în Champions League în ultimul sezon

Transfer pentru titlu în Liga 1! Au adus un jucător cu 6 meciuri în Champions League în ultimul sezon

Sebastian Ujica Publicat: 30 mai 2026, 9:34

Comentarii
Transfer pentru titlu în Liga 1! Au adus un jucător cu 6 meciuri în Champions League în ultimul sezon

Neofytos Michael a apărat poarta lui Pafos împotriva lui Juventus în UEFA Champions League / Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Universitatea Cluj s-a mișcat rapid după ce l-a pierdut pe Edvinas Germonas, plecat la Servette.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

L-a adus pe Neofytos Michael, un goalkeeper de 32 de ani care a evoluat în ultimul sezon la Pafos, în Cipru. El s-a aflat pe bancă la partida dintre Cipru și România, încheiată cu scorul de 2-2 în septembrie 2025.

U Cluj aduce portar de Champions League

Portarul de 31 de ani vine liber de contract după ce s-a despărțit de Pafos. Michael a apărat poarta acesteia în meciurile cu Olympiacos, Bayern Munchen, Kairat Almaty, Villarreal, Monaco și Juventus. Iar în trei dintre acestea nu a primit gol!

„Crescut la Olympiakos Nicosia, afirmat la Nea Salamis

Noul portar al ‘Șepcilor roșii’ a făcut trecerea de la juniori la seniori în tricoul celor de la Olympiakos Nicosia, dar nu a apucat să debuteze pentru formația din capitala Ciprului, astfel că a fost împrumutat la THOI Lakatamias, înainte de a evolua pentru o altă echipă din țara natală, Nea Salamis, în vara lui 2015. La formația ‘alb-roșie’, Michael a strâns nu mai puțin de 26 de prezențe până în 2017, când a fost achiziționat de multipla campioană APOEL Nicosia.

Experiență în Cipru și Grecia

A urmat împrumutul la Aris Limassol, iar un an mai târziu noul nostru portar a bifat primele sale meciuri pentru o formație din afara țării, în tricoul grecilor de la PAS Giannina, pentru care a jucat în 13 meciuri din sezonul 2018-2019.

Reclamă
Reclamă

După un nou împrumut la Asteras Tripolis (2019-2020), Michael s-a întors la echipa care l-a lansat în fotbalul mare, Olympiakos Nicosia, pentru care a evoluat în 32 de partide în ediția 2020-2021 a primei ligi cipriote.

Randamentul său de la rivala locală i-a convins pe cei de la APOEL să-l folosească pe Neofytos Michael în 13 dueluri din sezonul 2021-2022, dintre care șase chiar în play-off-ul campionatului, unde a încasat doar șase goluri. Următoarele două sezoane le-a petrecut la Anorthosis Famagusta, unde a avut evoluții remarcabile și doar 17 goluri primite în 18 partide.

Campion la primul sezon la Pafos

În vara lui 2024, drumurile lui Michael și APOEL Nicosia s-au separat, iar portarul cipriot a ales un proiect îndrăzneț, care avea să devină și cea mai inspirată alegere de până atunci.

Traseul dronei care a explodat pe scara blocului din Galaţi. Ce s-ar fi întâmplat înainte de impactTraseul dronei care a explodat pe scara blocului din Galaţi. Ce s-ar fi întâmplat înainte de impact
Reclamă

La primul an în tricoul lui Pafos, goalkeeper-ul cu 17 prezențe în naționala țării sale a strâns 10 partide pentru noua echipă, bifând, în cadrul aceleiași stagiuni, primul meci într-o cupă europeană (2-2 vs Lugano, în Conference League), dar mai ales primul trofeu, campionatul Ciprului.

Evoluțiile bune au continuat, iar noul goalkeeper al Universității a fost unul dintre oamenii de bază ai celor de la Pafos în drumul spre faza grupei Champions League. În cele șase partide din preliminarii, cu Maccabi Tel-Aviv (1-1, 1-0), Dinamo Kiev (1-0, 2-0) și Steaua Roșie Belgrad (2-1, 1-1), Michael a fost integralist și a primit doar trei goluri, contribuind din plin la una din marile surprizii ale ultimilor ani la nivelul celei mai puternice competiții inter-cluburi.

Michael a rămas între buturile ciprioților și la primele șase partide din grupa Champions League, intâlnind adversari puternici precum Bayern Munchen, Villarreal, Monaco sau Juventus, în fața cărora a avut prestații foarte bune. Tot în grupă, acesta a și păstrat poarta intactă de trei ori (0-0 vs Olympiakos, 0-0 vs Kairat Almaty, 1-0 vs Villarreal).

Dincolo de întrecerea europeană, primul transfer al verii realizat de „studenți” a evoluat în 22 de meciuri din competițiile interne, unde, din nou, a păstrat o medie de sub un gol pe meci.

Neofytos Michael este proaspăt câștigător al Cupei Ciprului, cucerind vineri seara al doilea trofeu din cariera sa.

17 prezențe în selecționata Ciprului

Michael a fost convocat pentru prima dată la naționala țării sale pentru amicalele cu Ucraina și Serbia din 2016, însă nu a fost folosit, urmând să debuteze trei ani mai târziu, în ultima rundă a calificărilor pentru Campionatul European, într-un meci împotriva Belgiei (1-6). Începând cu primăvara anului 2021, noul nostru portar a devenit o prezență constantă între buturile ciprioților și a ajuns la 17 meciuri pentru selecționata insulară” este descris noul portar al Universității Cluj pe site-ul oficial al clubului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul crimei de groază din Bacău. Micuțul de 5 ani i-a dat apă mamei, sperând că așa o salvează
Observator
Filmul crimei de groază din Bacău. Micuțul de 5 ani i-a dat apă mamei, sperând că așa o salvează
Lovitură devastatoare pentru Dinamo! Acţionarul principal ar vrea să se retragă după ratarea cupelor europene: “Asta am auzit de la un om foarte influent”
Fanatik.ro
Lovitură devastatoare pentru Dinamo! Acţionarul principal ar vrea să se retragă după ratarea cupelor europene: “Asta am auzit de la un om foarte influent”
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
3.000.000 de euro pentru Dinamo! Anunţul acţionarului: “Se putea şi mai mult”3.000.000 de euro pentru Dinamo! Anunţul acţionarului: “Se putea şi mai mult”