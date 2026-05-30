Transfer pentru titlu în Liga 1! Au adus un jucător cu 6 meciuri în Champions League în ultimul sezon

Universitatea Cluj s-a mișcat rapid după ce l-a pierdut pe Edvinas Germonas, plecat la Servette.

L-a adus pe Neofytos Michael, un goalkeeper de 32 de ani care a evoluat în ultimul sezon la Pafos, în Cipru. El s-a aflat pe bancă la partida dintre Cipru și România, încheiată cu scorul de 2-2 în septembrie 2025.

U Cluj aduce portar de Champions League

Portarul de 31 de ani vine liber de contract după ce s-a despărțit de Pafos. Michael a apărat poarta acesteia în meciurile cu Olympiacos, Bayern Munchen, Kairat Almaty, Villarreal, Monaco și Juventus. Iar în trei dintre acestea nu a primit gol!

„Crescut la Olympiakos Nicosia, afirmat la Nea Salamis

Noul portar al ‘Șepcilor roșii’ a făcut trecerea de la juniori la seniori în tricoul celor de la Olympiakos Nicosia, dar nu a apucat să debuteze pentru formația din capitala Ciprului, astfel că a fost împrumutat la THOI Lakatamias, înainte de a evolua pentru o altă echipă din țara natală, Nea Salamis, în vara lui 2015. La formația ‘alb-roșie’, Michael a strâns nu mai puțin de 26 de prezențe până în 2017, când a fost achiziționat de multipla campioană APOEL Nicosia.

Experiență în Cipru și Grecia

A urmat împrumutul la Aris Limassol, iar un an mai târziu noul nostru portar a bifat primele sale meciuri pentru o formație din afara țării, în tricoul grecilor de la PAS Giannina, pentru care a jucat în 13 meciuri din sezonul 2018-2019.