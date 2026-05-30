Primul jucător care pleacă de la Dinamo, mesaj de “adio” emoționant pentru club: “A fost o onoare”

Kennedy Boateng, fundașul lui Dinamo care pleacă după doi ani petrecuți în România, și-a luat “adio” de la formația alb-roșie după barajul de Conference League pierdut contra FCSB-ului. Togolezul a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale prin care le-a mulțumit clubului, colegilor, staff-ului, dar și suporterilor.
Dinamo se desparte la finalul acestui sezon de unul dintre cei mai buni jucători din vestiarul lui Zeljko Kopic, Kennedy Boateng. Deși se specula că fundașul nu va mai continua după ce clubul nu a ajuns la un acord cu el pentru prelungirea contractului, o stare de incertitudine a planat asupra situației până înaine de barajul cu FCSB.
Scrisoarea de “adio” a lui Boateng pentru Dinamo
Atunci, crainicul lui Dinamo i-a anunțat pe fani că derby-ul contra roș-albaștrilor este ultimul pentru Boateng în tricoul “câinilor”. După ce el și colegii săi au fost învinși pe Arcul de Triumf cu 2-1, togolezul a postat și el un mesaj de “adio” emoționant pentru toți cei care au contat în aventura sa din România.
“Către conducerea, staff-ul, antrenorii și colegii de la FC Dinamo București. Astăzi, odată cu încheierea contractului meu, doresc să îmi exprim sincera recunoștință pentru oportunitatea de a purta tricoul lui Dinamo.
Faptul că am făcut parte din acest club istoric a fost una dintre cele mai mari onoare ale carierei mele. De la antrenamentele de la Dinamo până la atmosfera de pe Stadionul Arcul de Triumf, fiecare moment m-a învățat ceva nou despre muncă, perseverență și despre ce înseamnă să reprezinți ‘Câinii Roșii’.
Le mulțumesc antrenorilor pentru încrederea acordată și pentru că m-au motivat să mă dezvolt zi de zi. Colegilor mei de echipă le mulțumesc pentru luptele duse împreună, pentru momentele frumoase din vestiar și pentru fraternitatea creată.
Staff-ului, echipei medicale și tuturor celor care lucrează în culise le sunt recunoscător pentru tot ceea ce au făcut pentru ca noi să putem performa. Iar vouă, celor din Peluza Cătălin Hîldan, vă mulțumesc pentru susținerea extraordinară. A fost o onoare să joc pentru voi.
Dinamo va avea mereu un loc special în inima mea. Plec cu mândrie, respect și amintiri de neuitat. Îi doresc clubului mult succes în tot ceea ce urmează. Odată dinamovist, pentru totdeauna dinamovist. Mulțumesc din suflet“, a fost mesajul fundașului togolez.
Boateng va pleca astfel de la Dinamo, însă viitorul club al fotbalistului de 29 de ani nu este încă știut, acesta fiind asociat cu echipe din Turcia și din China.
La Dinamo, Boateng a adunat 75 de partide, perioadă în care a înscris opt goluri și a oferit două pase decisive.
