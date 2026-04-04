“Un motiv pentru care se află în starea asta”. Cea mai dură reacţie la adresa FRF, după infarctul suferit de Mircea Lucescu

Ionel Dănciulescu a oferit o reacţie dură la adresa FRF, după ce Mircea Lucescu a suferit un infarct. Fostul jucător a transmis că “Il Luce” nu ar fi trebuit să stea pe banca naţionalei la barajul pierdut cu Turcia, scor 0-1.

Mircea Lucescu ar fi trebuit să fie externat în dimineaţa zilei de vineri, însă acesta s-a simţit rău şi a rămas internat. Medicii i-au putut oferit astfel primul ajutor în momentul în care a suferit infarctul, el fiind mutat ulterior pe secţia USTACC (Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat a Pacienților Cardiaci Critici).

Cea mai dură reacţie la adresa FRF, după infarctul suferit de Mircea Lucescu

Ionel Dănciulescu este de părere că cei din conducerea FRF erau conştienţi de starea delicată de sănătate a lui Mircea Lucescu. Acesta a subliniat că Federaţia trebuia să fie pregătită şi să-l menajeze pe fostul selecţioner la meciul cu Turcia.

“E o situație pe care n-o stăpânesc foarte bine. Eu cred că cei din FRF știau că starea de sănătate a domnului Lucescu nu era una foarte bună. Ei știau că nu e o situație simplă. Îți faci anumite planuri.

Domnul Mircea Lucescu n-ar mai fi trebuit să fie la dubla cu Turcia și Slovacia. Clar.