Lionel Messi, dărâmat pe teren din cauza unui fan. Un bodyguard l-a pus la pământ și pe argentinian - Antena Sport

Disputat în Puerto Rico, un meci amical joi seara dintre Inter Miami şi Independiente del Valle a fost marcat de un incident.

Mai mulţi suporteri au intrat pe teren pe finalul partidei, iar unul dintre ei l-a făcut pe Lionel Messi să cadă.

Messi, dărâmat după ce un fan l-a luat în brațe

La cinci zile după o înfrângere zdrobitoare în faţa echipei Los Angeles FC (3-0) în prima etapă din MLS, Inter Miami a disputat joi seara un meci amical împotriva clubului ecuadorian Independiente del Valle. Deşi echipa din Florida s-a impus cu 2-1 în special graţie unui penalty transformat de Lionel Messi, octuplul câştigător al Balonului de Aur a fost trântit la pământ de un fan pe finalul meciului.

În minutul 88 al acestei confruntări disputate în Puerto Rico în faţa a aproape 12.500 de spectatori, mai mulţi suporteri au invadat terenul. În timp ce unul dintre ei a făcut un selfie, altul l-a îmbrăţişat pe Lionel Messi. În acel moment, un agent de pază l-a tras pe fan la pământ, făcându-l și pe argentinian să cadă.

