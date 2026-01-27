Momentul în care românul celebru a plecat din ţară să păcălească lumea cu alba-neagra! 10.000 de dolari l-au salvat - Antena Sport

Închide meniul
Momentul în care românul celebru a plecat din ţară să păcălească lumea cu alba-neagra! 10.000 de dolari l-au salvat

Publicat: 27 ianuarie 2026, 14:34

Sabin Ilie

Sabin Ilie (50 de ani) a avut o viaţa tumultoasă şi a fost foarte aproape să rateze cariera de fotbalist. Când avea 17 ani, fratele lui Adi Ilie a ales să renunţe la fotbal şi să plece în Ungaria, pe un drum periculos.

Chiar dacă Sabin a negat, Adi Ilie a dezvăluit cu 2 ani în urmă, că acesta a părăsit România pentru a păcăli lumea cu alba-neagra.

Totuşi, acesta a văzut cum Adi Ilie a primit o primă de 10.000 de dolari, în 1994, după un duel dintre Steaua şi Servette Geneva, din preliminariile Champions League. A fost momentul în care şi-a dat seama cât de importantă poate fi o carieră din fotbal.

Sabin Ilie a ales să păcălească lumea cu alba-neagra

“S-a terminat junioratul. Eu am plecat şi am debutat la Electroputere. Am terminat şcoala, el mai avea un an de zile. Şi a fugit în Ungaria, s-a lăsat de fotbal. Avea 17 ani. A fugit. Te-ai oprit în Ungaria. Vrei să-ţi spun eu direct? Cu alba-neagra. Şi a plecat”, a spus Adi Ilie, citat de fanatik.ro.

“Eee, nu eram eu cu alba-neagra. Eu la muncă m-am dus. În Ungaria eram când am auzit că a câştigat Adrian primă de 10.000 de dolari după meciul cu Servette Geneva, zic `Doamne, mă întorc acasă`.”, şi-a adus aminte Sabin, care a fost completat de fratele său.

“A luat ziarul şi a văzut că a avut Steaua primă de calificare 10.000 de dolari. A doua zi, m-am pomenit cu el la uşă. A bătut la uşă. Zic `ce?`. `Să-mi dai 1.000 de dolari`. `De ce, Sabin?`. `Mă apuc de fotbal de mâine`”.

Sabin Ilie, golgheter în România şi în China

Şi aşa a urmat o carieră în care Sabin a trecut pe la FC Braşov, Steaua, Fenerbahce, Kocaelispor, Valencia, National, Dinamo, Debrecen, Rapid, Changchun Yatai, FC Vaslui, UTA Arad sau Qingdai Haillfeng.

El şi-a trecut în palmares 5 trofee alături de Steaua, două titluri, două Cupe ale României şi o Supercupă a României. De asemenea, el a fost golgheterul României, în stagiunea 1996-1997, cu 31 de goluri, dar şi în China, în 2008, cu 18 goluri.

