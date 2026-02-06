Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: "Cineva i-a sucit mințile" - Antena Sport

Cristi Chivu are şi contestatari! Şi unul este chiar din rândul celor care cândva i-au fost apropiaţi. Este vorba de Giovanni Becali, care i-a fost şi impresar în perioada lui de glorie ca fotbalist. Dus în fotbalul mare de Giovanni, impresarul spune că a fost “trădat” de Chivu atunci când a ajuns la puşcărie!

Ce s-a întâmplat? Cristi Chivu a reziliat contractul cu firma de impresariat deţinută de Giovanni, atunci când a fost condamnat în celebrul “Dosar al transferurilor”. Gestul lui Chivu a însemnat ruptura, pentru că de-atunci cei doi nu au mai vorbit! Actualul antrenor al celor de la Inter a păstrat totuşi relaţia de prietenie cu Victor Becali, care i-a fost naş.

Giovanni Becali a lăudat parcursul lui Chivu la Inter, dar nu a uitat să-i reamitească şi episodul în care a preferat un alt impresar.

“Chivu a fost copilul nostru de la 16 ani. S-a mișcat vreodată Chivu fără mine? Niciodată! S-a mișcat doar când am fost la pușcărie, de nu m-a băgat în seamă. Nu știu ce s-a întâmplat… El vorbește cu frate-miu, că el l-a cununat și i-a botezat fetele. Probabil cineva i-a sucit mințile, nu știu.

Eu nu l-am înșelat niciodată, că era vorba de familie. Bine, cu Victor, că el e nașul său. De aceea îl și respectă pe el, cred. După care, s-a dus cu unul (n.r. Chiodi) pe care l-am lăsat să aibă grijă de el puțin.