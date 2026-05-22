Pep Guardiola, ofertă „astronomică” după ce și-a anunțat plecarea de la Manchester City

Pep Guardiola și-a anunțat plecarea de la Manchester City la finalul acestui sezon, iar tehnicianul spaniol este asaltat deja cu oferte. Prima sosită la adresa acestuia vine la pachet cu un salariu anual de 90 de milioane de euro.
Federația de Fotbal din Arabia Saudită l-a ofertat pe antrenor pentru a deveni selecționerul echipei naționale, dar acesta nu a răspuns pentru moment.
Pep Guardiola, selecționerul Arabiei Saudite? Salariu de 90 de milioane de euro pe an
După zece ani petrecuți la Manchester City, Pep Guardiola și-a anunțat plecarea de pe banca „cetățenilor”. Cu două trofee cucerite în acest sezon, tehnicianul spaniol e gata să încerce altceva.
Potrivit italienilor de la Tuttosport, antrenorul a primit propunerea să devină selecționerul Arabiei Saudite, iar salariul anual este unul uriaș: 90 de milioane de euro.
Guardiola nu a răspuns pentru moment la această ofertă, dar sunt șanse mari ca acesta să-și decidă viitorul înainte de Campionatul Mondial din această vară.
Palmaresul lui Pep Guardiola alături de Manchester City
- 6 x Premier League
- 3 x FA Cup (Cupa Angliei)
- 5 x EFL Cup (Cupa Ligii Angliei)
- 3 x Community Shield (Supercupa Angliei)
- 1 x UEFA Champions League
- 1 x UEFA Supercup (Supercupa Europei)
- 1 x FIFA Club World Cup (Mondialul Cluburilor).
