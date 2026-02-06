Cristi Chivu, față în față cu un nou contract! Salariul românului crește exponențial. Toate detaliile - Antena Sport

Cristi Chivu poate să semneze în această vară un nou contract alături de Inter și să își prelungească înțelegerea care momentan este scadentă până în anul 2027. Jurnaliștii italieni au aflat detaliile negocierilor dintre cele două tabere, iar salariul actual al antrenorului român urmează să fie mărit cu un milion de euro net.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu a preluat-o în vară pe Inter și în ciuda criticilor pe care le-a întâmpinat de-a lungul lunilor, a reușit să o aducă pe formația milaneză pe primul loc în Serie A, în semifinalele Cupei Italiei și să se califice în fazele eliminatorii UCL (a ratat calificarea directă în optimi). Până acum, semnele arătate de echipa din Lombardia sub comanda românului au fost bune, motiv pentru care conducerea deja a început să îi pregătească noul contract.

Contract pentru Chivu până în 2029

Potrivit celor de la tuttomercatoweb.com, oficialii “nerazzurrilor” plănuiesc să îi prelungească înțelegerea lui Chivu pe încă doi ani și să îl țină pe tehnicianul de 45 de ani până în 2029 pe banca lor. În plus, remunerația fostului fundaș urmează să crească de la 2,5 milioane de euro la 3,5 milioane de euro, o creștere exponențială în conformitate cu rezultatele înregistrate până acum de Inter.

“Cristian Chivu își va prelugi contractul cu «nerazzurrii» până pe 30 iunie 2029. Actuala înțelegere este valabilă până în vara lui 2027, dar șefii clubului plănuiesc să îi prelungească înțelegerea și să îi mărească salariul.

Cuvintele de laudă ale conducerii și munca excelentă, evidentă din fiecare meci, au convins clubul să propună o înțelegere complet nouă. În plus față de termenii contractului, care va fi valabil până în 2029, cum s-a menționat deja, salariul său, în prezent de 2,5 milioane de euro net pe an, va crește la 3,5 milioane de euro cu potențiale bonusuri.