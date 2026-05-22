Home | Antena Sport Update | Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 mai
Video

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 mai

Alex Masgras Publicat: 22 mai 2026, 16:49

Comentarii

Gică Hagi, la prezentarea la naţională

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Convocații lui Hagi

Gică Hagi a anunțat o parte dintre jucătorii convocați pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor. Lotul va fi completat după disputarea meciurilor din barajul pentru Conference League.

2. Ongenda a semnat

Hervis Ongenda a semnat prelungirea cu FC Botoșani, chiar înaintea barajuluk cu FCSB. Francezul a semnat o înțelegere valabilă pentru următorii doi ani.

Reclamă
Reclamă

3. Ținta lui Chivu

Pe AS.ro vezi ce jucător de la Arsenal este dorit de Cristi Chivu. Inter l-a pus în capul listei de transferuri pe campionul din Premier League.

4. Mesajul lui Pep

Primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţaPrimele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţa
Reclamă

Manchester City a anunțat oficial că Pep Guardiola va pleca de la echipă. “Nimic nu e etern”, a transmis spaniolul, după 10 ani și 20 de trofee câștigate alături de “cetățeni”.

5. Hamilton rămâne

Lewis Hamilton nu se gândește la retragere: “Obişnuiţi-vă cu ideea”, a transmis britanicul, înaintea Marelui Premiu al Canadei, care va fi în Universul Antena în acest weekend.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fenomenul care ia amploare în școli. Doar la o singură clasă, într-un an, au fost peste 100
Observator
Fenomenul care ia amploare în școli. Doar la o singură clasă, într-un an, au fost peste 100
Mâncarea favorită a lui Mihai Rotaru! Mitică Dragomir, uimit: “Nu știam! E cea mai bună bucătărie din lume la ora asta?!”
Fanatik.ro
Mâncarea favorită a lui Mihai Rotaru! Mitică Dragomir, uimit: “Nu știam! E cea mai bună bucătărie din lume la ora asta?!”
18:53

Antrenamentul Marelui Premiu al Canadei, 19:30, LIVE VIDEO. Cursa e duminică (23:00, Antena 1 și AntenaPLAY)
18:32

Olimpiu Moruțan a reacționat, după prima convocare în 7 luni la echipa națională
18:20

CFR Cluj – FC Argeș LIVE TEXT (20:30). Meciul de adio al lui Ciprian Deac. Echipele probabile
18:03

Cristi Chivu, distincţie uriaşă în Italia, după ce a cucerit eventul cu Inter!
17:49

Mirel Rădoi a vorbit de plecare, după 4 înfrângeri consecutive la Gaziantep: „Trebuie să aflăm”
17:45

LIVE VIDEOCanada – Slovenia se joacă ACUM, la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă. Suedia – Italia, la 21:20
Vezi toate știrile
1 Hervin Ongenda a semnat chiar înainte de barajul de Conference League dintre FCSB şi Botoşani 2 Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total 3 “Un meci nebun” Prima reacţie a lui Jaqueline Cristian după ce a reuşit o performanţă unică în carieră! 4 8.7 milioane de euro pentru FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali 5 UPDATETuchel, decizii “bombă” în privinţa lotului pentru Mondial! Vedetele care sunt OUT: “Am fost şocat şi devastat” 6 Concurență pentru Daniel Pancu la Rapid! Numele surpriză aflat pe lista lui Dan Șucu
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”
Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia!Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia!