Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 mai

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Convocații lui Hagi
Gică Hagi a anunțat o parte dintre jucătorii convocați pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor. Lotul va fi completat după disputarea meciurilor din barajul pentru Conference League.
2. Ongenda a semnat
Hervis Ongenda a semnat prelungirea cu FC Botoșani, chiar înaintea barajuluk cu FCSB. Francezul a semnat o înțelegere valabilă pentru următorii doi ani.
3. Ținta lui Chivu
Pe AS.ro vezi ce jucător de la Arsenal este dorit de Cristi Chivu. Inter l-a pus în capul listei de transferuri pe campionul din Premier League.
4. Mesajul lui Pep
Manchester City a anunțat oficial că Pep Guardiola va pleca de la echipă. “Nimic nu e etern”, a transmis spaniolul, după 10 ani și 20 de trofee câștigate alături de “cetățeni”.
5. Hamilton rămâne
Lewis Hamilton nu se gândește la retragere: “Obişnuiţi-vă cu ideea”, a transmis britanicul, înaintea Marelui Premiu al Canadei, care va fi în Universul Antena în acest weekend.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.