Home | Fotbal | Unde s-a născut Mihai Rotaru şi la ce echipă a jucat fotbal. Patronul Universităţii a recunoscut: “În București…”

Unde s-a născut Mihai Rotaru şi la ce echipă a jucat fotbal. Patronul Universităţii a recunoscut: “În București…”

Radu Constantin Publicat: 3 iunie 2026, 17:10

Comentarii
Unde s-a născut Mihai Rotaru şi la ce echipă a jucat fotbal. Patronul Universităţii a recunoscut: În București…

Mihai Rotaru a dezvăluit cum şi-a propus să ajungă investitor la Craiova. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puţine lucruri se ştiu despre viaţa personală a lui Mihai Rotaru, patronul Universităţii Craiova. Într-un interviu pentru gsp.ro, el a dezvăluit unde s-a născut şi ce sport a practicat în tinereţe. El nu s-a născut în Craiova, dar este oltean, aşa cum el a recunoscut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Locul naşterii. Unde s-a născut Mihai Rotaru  şi la ce echipă a jucat fotbal

Patronul formației Universitatea Craiova a povestit că s-a născut în comuna Dobroteasa, satul Câmpu Mare, iar apoi a plecat la București și a fost fundaș dreapta la Viscofil și Ascensorul. Milionarul care bagă bani la trupa din Bănie a practicat și rugby, în tinereţe.

“Sunt oltean crescut pe malul Oltului. Orașul cel mai apropiat era Drăgășani, 15 kilometri. Eu sunt din comuna Dobroteasa, satul Câmpu Mare. Am jucat în București (n.r. fotbal), la Viscofil și Ascensorul, junior fiind. Eram fundaș dreapta. Am practicat și rugby, unde eram extremă dreapta, aripă pe grămadă”, a mai spus Mihai Rotaru, conform sursei citate mai sus.

Mihai Rotaru a dat detalii şi despre cum a apărut dorinţa lui de a investi în fotbal, la Universitatea Craiova.

“În momentul în care Știința a dispărut, noi, în grupul nostru de prieteni, ne-am supărat. Atunci am suferit și-a trebuit să facem ceva. Să reușim să aducem echipa și s-o punem pe picioare. Atunci l-am cunoscut pe domnul profesor Corneliu Andrei Stroe. Toată lumea vorbește că echipa noastră ar fi fost la origine creată pentru a acoperi unele greșeli ale Federației sau de către Primărie”, a mai povestit Rotaru. Aşa a ajuns la Universitatea Craiova, club alături de care acum a reuşit să aducă eventul în Bănie.

Reclamă
Reclamă

Mitică Dragomir spune despre Mihai Rotaru că ar avea o avere de 300 de milioane de euro

Universitatea Craiova a avut mereu o stabilitate financiară, grație patronului Mihai Rotaru. Asta pentru că omul de afaceri are o avere considerabilă, de 300 de milioane de euro, dacă e să ne luăm după estimările unui apropiat al acestuia, Dumitru Dragomir. Patronul a povestit recent şi de unde provine averea lui fabuloasă.

“Am vândut agricultura acum trei ani de zile. Am vândut-o într-un moment bun de vânzare, că acum prețurile nu mai sunt aceleași. Eu funcționez ca un fond de investiții. Intru într-un anumit domeniu, investesc acolo și după o perioadă ies. De obicei după o perioadă lungă. Adică nu intru și ies după un an.

Ies după 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Poate din energie o să ies peste doi-trei ani, asta înseamnă că am energie deja de 20 de ani. Dar nu mă cramponez într-un business. Și mai am vreo două domenii în care investesc, dar le țin pentru mine. Întotdeauna am avut cel puțin trei domenii în care am investit!”, a admis Mihai Rotaru, conform fanatik.ro.

Analist: Preşedintele şi PSD încă lucrează la scenariul unui puci în PNL, dar Bolojan s-a dovedit mai isteţAnalist: Preşedintele şi PSD încă lucrează la scenariul unui puci în PNL, dar Bolojan s-a dovedit mai isteţ
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ţara europeană în care oamenii mor din cauza caniculei. 101 de decese înregistrate într-o singură lună
Observator
Ţara europeană în care oamenii mor din cauza caniculei. 101 de decese înregistrate într-o singură lună
„Fundașul dreapta e ca și rezolvat!” Gigi Becali face transferuri de Liga Campionilor la FCSB. Ce spune de sosirea lui Marius Ștefănescu la U Cluj
Fanatik.ro
„Fundașul dreapta e ca și rezolvat!” Gigi Becali face transferuri de Liga Campionilor la FCSB. Ce spune de sosirea lui Marius Ștefănescu la U Cluj
17:10

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 3 iunie
16:47

Edi Iordănescu i-a dat răspunsul final lui Neluțu Varga! Ce se întâmplă cu antrenorul dorit de CFR Cluj
16:42

Prima plecare de la U Cluj. Se transferă tot în România!
16:34

Ciprian Marica l-a făcut praf pe Flavius Stoican: „N-am reușit să învingem o echipă de locul 6 din Liga a 2-a”
16:21

Andrei Rațiu, cel mai valoros fotbalist român! L-a depășit pe Radu Drăgușin. Cum arată clasamentul
16:06

Programul Marelui Premiu de la Monaco. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY (15:45)
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică! 2 NEWS ALERTPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat 3 Se face transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB? Fotbalistul a dat răspunsul la ofertă 4 Darius Olaru l-a sunat pe Gigi Becali după victoria FCSB-ului cu Dinamo şi a avut o dorinţă clară 5 FCSB a găsit fundaș stânga pentru viitorul sezon. Merge în cantonament. Gigi Becali: “Fotbalist de fotbalist!” 6 Exod la un club de Liga 1! Șase plecări în aceeași zi
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat