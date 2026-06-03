Unde s-a născut Mihai Rotaru şi la ce echipă a jucat fotbal. Patronul Universităţii a recunoscut: “În București…”

Puţine lucruri se ştiu despre viaţa personală a lui Mihai Rotaru, patronul Universităţii Craiova. Într-un interviu pentru gsp.ro, el a dezvăluit unde s-a născut şi ce sport a practicat în tinereţe. El nu s-a născut în Craiova, dar este oltean, aşa cum el a recunoscut.
Locul naşterii. Unde s-a născut Mihai Rotaru şi la ce echipă a jucat fotbal
Patronul formației Universitatea Craiova a povestit că s-a născut în comuna Dobroteasa, satul Câmpu Mare, iar apoi a plecat la București și a fost fundaș dreapta la Viscofil și Ascensorul. Milionarul care bagă bani la trupa din Bănie a practicat și rugby, în tinereţe.
“Sunt oltean crescut pe malul Oltului. Orașul cel mai apropiat era Drăgășani, 15 kilometri. Eu sunt din comuna Dobroteasa, satul Câmpu Mare. Am jucat în București (n.r. fotbal), la Viscofil și Ascensorul, junior fiind. Eram fundaș dreapta. Am practicat și rugby, unde eram extremă dreapta, aripă pe grămadă”, a mai spus Mihai Rotaru, conform sursei citate mai sus.
Mihai Rotaru a dat detalii şi despre cum a apărut dorinţa lui de a investi în fotbal, la Universitatea Craiova.
“În momentul în care Știința a dispărut, noi, în grupul nostru de prieteni, ne-am supărat. Atunci am suferit și-a trebuit să facem ceva. Să reușim să aducem echipa și s-o punem pe picioare. Atunci l-am cunoscut pe domnul profesor Corneliu Andrei Stroe. Toată lumea vorbește că echipa noastră ar fi fost la origine creată pentru a acoperi unele greșeli ale Federației sau de către Primărie”, a mai povestit Rotaru. Aşa a ajuns la Universitatea Craiova, club alături de care acum a reuşit să aducă eventul în Bănie.
Mitică Dragomir spune despre Mihai Rotaru că ar avea o avere de 300 de milioane de euro
Universitatea Craiova a avut mereu o stabilitate financiară, grație patronului Mihai Rotaru. Asta pentru că omul de afaceri are o avere considerabilă, de 300 de milioane de euro, dacă e să ne luăm după estimările unui apropiat al acestuia, Dumitru Dragomir. Patronul a povestit recent şi de unde provine averea lui fabuloasă.
“Am vândut agricultura acum trei ani de zile. Am vândut-o într-un moment bun de vânzare, că acum prețurile nu mai sunt aceleași. Eu funcționez ca un fond de investiții. Intru într-un anumit domeniu, investesc acolo și după o perioadă ies. De obicei după o perioadă lungă. Adică nu intru și ies după un an.
Ies după 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Poate din energie o să ies peste doi-trei ani, asta înseamnă că am energie deja de 20 de ani. Dar nu mă cramponez într-un business. Și mai am vreo două domenii în care investesc, dar le țin pentru mine. Întotdeauna am avut cel puțin trei domenii în care am investit!”, a admis Mihai Rotaru, conform fanatik.ro.
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