Unde s-a născut Mihai Rotaru şi la ce echipă a jucat fotbal. Patronul Universităţii a recunoscut: “În București…”

Puţine lucruri se ştiu despre viaţa personală a lui Mihai Rotaru, patronul Universităţii Craiova. Într-un interviu pentru gsp.ro, el a dezvăluit unde s-a născut şi ce sport a practicat în tinereţe. El nu s-a născut în Craiova, dar este oltean, aşa cum el a recunoscut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Locul naşterii. Unde s-a născut Mihai Rotaru şi la ce echipă a jucat fotbal

Patronul formației Universitatea Craiova a povestit că s-a născut în comuna Dobroteasa, satul Câmpu Mare, iar apoi a plecat la București și a fost fundaș dreapta la Viscofil și Ascensorul. Milionarul care bagă bani la trupa din Bănie a practicat și rugby, în tinereţe.

“Sunt oltean crescut pe malul Oltului. Orașul cel mai apropiat era Drăgășani, 15 kilometri. Eu sunt din comuna Dobroteasa, satul Câmpu Mare. Am jucat în București (n.r. fotbal), la Viscofil și Ascensorul, junior fiind. Eram fundaș dreapta. Am practicat și rugby, unde eram extremă dreapta, aripă pe grămadă”, a mai spus Mihai Rotaru, conform sursei citate mai sus.

Mihai Rotaru a dat detalii şi despre cum a apărut dorinţa lui de a investi în fotbal, la Universitatea Craiova.

“În momentul în care Știința a dispărut, noi, în grupul nostru de prieteni, ne-am supărat. Atunci am suferit și-a trebuit să facem ceva. Să reușim să aducem echipa și s-o punem pe picioare. Atunci l-am cunoscut pe domnul profesor Corneliu Andrei Stroe. Toată lumea vorbește că echipa noastră ar fi fost la origine creată pentru a acoperi unele greșeli ale Federației sau de către Primărie”, a mai povestit Rotaru. Aşa a ajuns la Universitatea Craiova, club alături de care acum a reuşit să aducă eventul în Bănie.