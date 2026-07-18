„Îmi devin clare niște lucruri!” Valeriu Iftime, după ce Marius Croitoru și-a înjurat jucătorii: „Voi pune mâna pe telefon!”

Valeriu Iftime a avut o reacție dură după ce Marius Croitoru și-a înjurat jucătorii, în timpul meciului cu FC Voluntari. Patronul de la FC Botoșani a spus că nu este de acord cu un astfel de comportament.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FC Botoșani a debutat în noul sezon cu un rezultat de egalitate, scor 2-2, pe terenul celor de la FC Voluntari. Moldovanii au fost aproape de victorie, însă Jovan Markovic a ratat, în mod uluitor, în prelungirile partidei.

Ce a spus Valeriu Iftime după ce Marius Croitoru și-a înjurat jucătorii

Valeriu Iftime a spus că îl va suna pe Marius Croitoru și că îi va cere să își schimbe comportamentul, pentru a nu își face dușmani la FC Botoșani. De asemenea, patronul moldovenilor a explicat că îi „devin clare niște lucruri”, în cazul lui Jovan Markovic.

„Am luat un punct în deplasare, dar parcă în a doua repriză Croitoru al meu s-a transformat în Tuchel ăla de la Anglia. S-a speriat de meci și ne-am aglomerat cu fundași centrali, mijlocași centrali, la fel ca jocul englezilor din fața argentinienilor.

Zici că ne speriem de bombe, chiar nu îmi dau seama ce naiba ce se întâmplă. Nici pe Hervin Ongenda nu prea îl văd în formă. Iar la Markovic îmi devin clare unele lucruri.