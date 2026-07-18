„Îmi devin clare niște lucruri!” Valeriu Iftime, după ce Marius Croitoru și-a înjurat jucătorii: „Voi pune mâna pe telefon!”

Valeriu Iftime a avut o reacție dură după ce Marius Croitoru și-a înjurat jucătorii, în timpul meciului cu FC Voluntari. Patronul de la FC Botoșani a spus că nu este de acord cu un astfel de comportament.
FC Botoșani a debutat în noul sezon cu un rezultat de egalitate, scor 2-2, pe terenul celor de la FC Voluntari. Moldovanii au fost aproape de victorie, însă Jovan Markovic a ratat, în mod uluitor, în prelungirile partidei.
Ce a spus Valeriu Iftime după ce Marius Croitoru și-a înjurat jucătorii
Valeriu Iftime a spus că îl va suna pe Marius Croitoru și că îi va cere să își schimbe comportamentul, pentru a nu își face dușmani la FC Botoșani. De asemenea, patronul moldovenilor a explicat că îi „devin clare niște lucruri”, în cazul lui Jovan Markovic.
„Am luat un punct în deplasare, dar parcă în a doua repriză Croitoru al meu s-a transformat în Tuchel ăla de la Anglia. S-a speriat de meci și ne-am aglomerat cu fundași centrali, mijlocași centrali, la fel ca jocul englezilor din fața argentinienilor.
Zici că ne speriem de bombe, chiar nu îmi dau seama ce naiba ce se întâmplă. Nici pe Hervin Ongenda nu prea îl văd în formă. Iar la Markovic îmi devin clare unele lucruri.
Sunt convins că o să mă întrebați și despre limbajul lui Croitoru, nu? O să vă scutesc eu de întrebarea asta și o să vă spun clar că eu nu sunt de acord cu un astfel de limbaj. Și pe la antrenamente Marius tot cam așa se comportă și nu e deloc în regulă. El își poate transforma unii jucători în dușmani și nu e bine deloc pentru noi toți cei de la Botoșani acest lucru. Trebuie toți să fim uniți pentru binele echipei, nu dușmani între noi.
Nu doresc, Doamne ferește!, ca la un moment dat totul să se transforme într-un comportament mai bărbătesc acolo între ei. Din acest motiv voi pune mâna pe telefon și îl voi suna pe Marius ca să discut cu el și să îl mai temperez. Noi toți îl știm pe Marius, că pune mult suflet în tot ceea ce face, dar e mult mai indicat să își controleze limbajul”, a spus Valeriu Iftime, la prosport.ro.
Marius Croitoru, un car de nervi după Botoșani – Voluntari 2-2: „Astea se învață la 7 ani!”
Marius Croitoru nu s-a ferit de cuvinte la finalul meciului Botoșani – Voluntari 2-2. Acesta și-a criticat în termeni duri jucătorii care au dezamăgit în cadrul partidei din prima etapă a noului sezon de Liga 1.
„Sunt stări care mă încearcă în momentul acesta, și de supărare, și de fericire. Sunt fericit că am debutat cu dreptul, un egal în deplasare. E clar că mai sunt lucruri de reglat. Am avut jucători care au venit pe parcurs, alții vor veni săptămâna viitoare.
(n.r. despre autogolul lui Diarra) Normal, astea se învață la 7 ani, 7-10-11 ani, să te poziționezi să nu treacă mingea printre tine și poartă. Să nu te prindă niciodată în poziția aia, cu fața către poartă. Una peste alta, este un punct muncit, un punct luat la o echipă bună. Trebuie să luăm lucrurile pozitive din acest meci, atitudinea jucătorilor pe o căldură infernală.
(n.r. despre ratarea lui Markovic) Fac parte din bagajul lui astfel de momente. El știe cum tratează anumite momente din meci și din viața lui. Trebuie să înțeleagă că eu am mare încredere în el. Nu se pune problema să mă dezic de el. La fel de bine trebuie să înțeleagă și el, că a făcut o vârstă, că a ajuns la 25 de ani. Eu stau lângă el necondiționat. Nu pot să spun că mă supăr pe el, preferam să execute și el.
În ultimii 10-15 ani el și Alibec sunt singurii care nu au fost la randament maxim, dar foarte talentați. Nimeni nu poate să-l pună pe picioare, dacă el nu vrea. Dacă el nu înțelege că astfel de lucruri îl trag în jos, nimeni nu-l va ajuta. Mă bucur că a reintrat, a depus efort. El a avut o accidentare, a fost pe bancă 70-80% din perioada de pregătire. Nu mă deranjează un jucător care ratează, mă deranjează alte lucruri”, a spus Marius Croitoru, la digisport.ro.
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