CFR Cluj, omagiu pentru Gabi Mureșan și Radu Mărginean la meciul cu Oțelul

Jucătorii de la CFR Cluj i-au omagiat pe Gabi Mureșan și Radu Mărginean la meciul cu Oțelul Galați, din prima etapă a sezonului de Liga 1. Ardelenii au intrat pe teren cu tricouri speciale, înainte de startul duelului.
Gabi Mureșan a încetat din viață la doar 44 de ani, pe 8 iulie, în timp ce Radu Mărginean s-a stins pe 30 iunie, la vârsta de 43 de ani. Ambii au îmbrăcat, în timpul carierei, tricoul celor de la CFR Cluj.
CFR Cluj i-a omagiat pe Gabi Mureșan și Radu Mărginean la meciul cu Oțelul
Înainte de startul meciului Oțelul – CFR Cluj, ardelenii au intrat pe teren cu un tricou special, cu imaginea lui Gabi Mureșan și a lui Radu Mărginean. Între cele două fotografii a fost scris mesajul: „Nu vă vom uita niciodată!”.
Și oficialii FRF au decis să îi omagieze pe Gabi Mureșan și Radu Mărginean. Echipele din Liga 1 vor ține un moment de reculegere înaintea partidelor din prima etapă a noului sezon.
Cum au arătat echipele de start în Oțelul – CFR Cluj:
Oțelul Galați (4-3-3): Dur-Bozoancă – Zhelev, Iacob, Lopes, Ferreira – Pedro, Lameira, Ciobanu – Bordun, Patrick, Lopes;
Rezerve: M. Contra, Paharnicu, Christopoulos, Neicu, R. Olteanu, Frnuză, Aftene, Bălănică, Lungu, Neicu;
Antrenor: Stjepan Tomas
CFR Cluj (4-3-3): Vîlceanu – Braun, Abeid, Djokovic, Malico – Muhar, Perianu, Fică – Cordea, Sfiat, Korenica;
Rezerve: Gal, Gyorghy, Rocha, Gligot, Păun, Biliboc, C. Matei, Sula, Zahovic;
Antrenor: Antonio Folha
CFR Cluj, modalitate inedită de a obține bani pentru charterul de Conference League!
Oficialii de la CFR Cluj au gândit o modalitate inedită pentru a obține bani! Aflat în mari dificultăți financiare, clubul din Gruia dorește susținerea fanilor, pentru a acoperi costul zborului charter, pentru deplasarea din Conference League.
CFR Cluj se va duela cu Alashkert, formație din Armenia, în turul 2 al preliminariilor Conference League. Manșa tur a „dublei” este programată pe 23 iulie, în timp ce returul din Gruia se va juca pe 30 iulie.
„Cele mai frumoase momente au fost trăite împreună, alături de voi, așa cum și peste cele mai mari încercări am trecut tot împreună, de fiecare dată. Ne așteaptă o deplasare lungă, încărcată de emoție, dar una în care știm că ne putem baza pe voi, toți cei care trăiți în acest spirit alb-vișiniu. Suportul, emoția și energia voastră au făcut întotdeauna diferența, astfel că, și de această dată, avem nevoie de voi alături!
Cei care doresc să facă deplasarea în Armenia își pot asigura locul în avionul cu care călătorește și echipa pentru suma de 1000 de euro (suma include zborul dus-întors și biletul la meci; cazarea nu este inclusă). Dincolo de susținerea pe care o vor oferi echipei din tribune, prezența lor va contribui și la diminuarea costurilor acestei deplasări, reprezentând un sprijin pentru club.
Am fost mereu o singură echipă, pe teren și în afara lui. Suntem convinși că și de această dată vom demonstra că forța CFR-ului stă în oamenii care îi sunt alături. Doritorii sunt rugați să trimită un email la office@cfr1907.ro, menționând și un număr de telefon pentru a putea fi contactați”, au transmis oficialii de la CFR Cluj.
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