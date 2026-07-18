CFR Cluj, omagiu pentru Gabi Mureșan și Radu Mărginean la meciul cu Oțelul

Jucătorii de la CFR Cluj i-au omagiat pe Gabi Mureșan și Radu Mărginean la meciul cu Oțelul Galați, din prima etapă a sezonului de Liga 1. Ardelenii au intrat pe teren cu tricouri speciale, înainte de startul duelului.

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Gabi Mureșan a încetat din viață la doar 44 de ani, pe 8 iulie, în timp ce Radu Mărginean s-a stins pe 30 iunie, la vârsta de 43 de ani. Ambii au îmbrăcat, în timpul carierei, tricoul celor de la CFR Cluj.

CFR Cluj i-a omagiat pe Gabi Mureșan și Radu Mărginean la meciul cu Oțelul

Înainte de startul meciului Oțelul – CFR Cluj, ardelenii au intrat pe teren cu un tricou special, cu imaginea lui Gabi Mureșan și a lui Radu Mărginean. Între cele două fotografii a fost scris mesajul: „Nu vă vom uita niciodată!”.

Și oficialii FRF au decis să îi omagieze pe Gabi Mureșan și Radu Mărginean. Echipele din Liga 1 vor ține un moment de reculegere înaintea partidelor din prima etapă a noului sezon.

Cum au arătat echipele de start în Oțelul – CFR Cluj: