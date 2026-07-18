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Oțelul – CFR Cluj LIVE TEXT (18:30). Antrenorul Antonio Folha debutează pe banca clujenilor. Echipele de start

Viviana Moraru Publicat: 18 iulie 2026, 17:25

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Oțelul – CFR Cluj LIVE TEXT (18:30). Antrenorul Antonio Folha debutează pe banca clujenilor. Echipele de start

Lorenzo Biliboc și Andrei Cordea, la CFR Cluj/ Sport Pictures

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Oțelul – CFR Cluj, duelul din prima etapă a sezonului de Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 18:30. Antrenorul Antonio Folha va debuta pe banca clujenilor.

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Tehnicianul portughez a preluat trupa din Gruia în această vară. Folha l-a înlocuit la CFR Cluj pe Daniel Pancu, cel plecat la Rapid.

Oțelul – CFR Cluj LIVE TEXT (18:30)

Update: Echipele de start:

Oțelul Galați (4-3-3): Dur-Bozoancă – Zhelev, Iacob, Lopes, Ferreira – Pedro, Lameira, Ciobanu – Bordun, Patrick, Lopes;

Rezerve: M. Contra, Paharnicu, Christopoulos, Neicu, R. Olteanu, Frnuză, Aftene, Bălănică, Lungu, Neicu;

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Antrenor: Stjepan Tomas;

CFR Cluj (4-3-3): Vîlceanu – Braun, Abeid, Djokovic, Malico – Muhar, Perianu, Fică – Cordea, Sfiat, Korenica;

Rezerve: Gal, Gyorghy, Rocha, Gligot, Păun, Biliboc, C. Matei, Sula, Zahovic;

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Antrenor: Antonio Folha;

CFR Cluj începe sezonul cu probleme financiare. Neluțu Varga trebuie să plătească urgent o datorie de 1,5 milioane de euro către ANAF, pentru a evita excluderea din cupele europene, în sezonul viitor.

Clujenii sunt cu gândul și la meciul din preliminariile Conference League. După partida cu Oțelul din Liga 1, CFR Cluj se va duela cu Alashkert, în turul doi preliminar. Meciul tur se va disputa joi, de la ora 18:00.

CFR Cluj a disputat cinci partide amicale în această vară. În cantonamentul din Slovacia, clujenii le-au învins pe Neftci Baku și Karpaty Lviv, și au remizat cu Noah și Olimpija Ljubljana. La revenirea în țară, formația din Gruia a disputat un meci de pregătire și cu Gloria Bistrița, pierdut cu 0-2.

În această vară, CFR Cluj s-a despărțit de mai mulți jucători importanți. Matei Ilie a fost vândut la Kasimpașa, Tidiane Keita la Ordabasy, iar Mohammed Kamara și Alibek Aliev au plecat gratis.

CFR Cluj a efectuat și mai multe transferuri, prezentându-i oficial pe Marian Huja, Igor Savic, Renato Pantalon sau Yuval Sade.

De cealaltă parte, Oțelul s-a despărțit și ea de mai mulți jucători în această vară. Conrado, Gabriel Debeljuh, Diego Zivulic sau Luan Campos au plecat de la formația din Galați, fiind aduși în schimb Habib Sylla, Teodor Lungu, Giannis Christopoulos sau Joao Paulino.

În sezonul trecut, CFR Cluj a învins-o cu 1-0 pe Oțelul în retur. În tur, gălățenii s-au impus categoric, scor 4-1.

Echipele probabile:

Oțelul Galați (4-2-3-1): Dur-Bozoancă – Sylla, Iacob, Christopoulos, Kazu – Lameira, Ciobanu – Bordun, Paulino, Pedro – Patrick;
Rezerve: M. Contra, Ursu – D. Neicu, Rotaru, R. Olteanu, Ne Lopes, Zhelev, M. Frunză, C. Neicu, Andrezinho, T. Lungu, Bălănică;
Absenți: –
Antrenor: Stjepan Tomas;

CFR Cluj (4-3-3): Moreira – Braun, Sade, Pantalon, Camora – Muhar, Savic, Korenica – Cordea, Zahovic, Biliboc;
Rezerve: O. Vâlceanu – Zejnullahu, Abeid, Rocha, Huja, Kun, Masic, Sfait, Perianu, Fică, A. Păun, Djokovic, N. Sula;
Absenți: –
Antrenor: Antonio Folha.

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