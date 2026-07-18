FCSB, CFR și „U” Cluj au aflat la ce oră joacă primul meci din turul 2 preliminar Conference League. Programul complet

FCSB, CFR și „U” Cluj, cele trei formații din România angrenate în preliminariile UEFA Conference League, au aflat recent la ce oră vor evolua joia viitoare, pe 23 iulie, în prima manșă din turul al doilea preliminar al competiției. „Feroviarii” vor intra primii în scenă, urmați de rivalii lor din oraș, iar roș-albaștrii lui Marius Baciu vor fi ultimii pe listă.

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FCSB și CFR Cluj se pregătesc să debuteze în acest sezon european, în timp ce „U” Cluj speră să își ia revanșa după ce a fost eliminată din turul 1 preliminar Europa League de Dinamo Kiev după loviturile de departajare. Toate cele trei formații sunt acum angrenate în cea de-a treia competiție a celor de la UEFA, Conference League, unde vor evolua săptămâna viitoare.

La ce oră joacă cele trei echipe din România în preliminariile Conference League

Recent, UEFA a publicat programul complet pe ore al partidelor din prima manșă care se vor disputa pe 23 iulie, astfel că echipele din Liga 1 au aflat exact când vor juca împotriva adversarelor lor. Prima care va intra în scenă va fi CFR Cluj, care o va înfrunta pe Alahskert de la ora 18:00.

După meciul „feroviarilor”, atenția românilor se poate muta pe „U” Cluj, care va da peste Brann pe teren propriu de la ora 20:00. FCSB, echipa cu cele mai mari șanse dintre cele trei să ajungă în grupa de Conference League, o va întâlni pe Auda de la ora 20:45.

Programul complet al partidelor în care echipele românești sunt angrenate în prima manșă din turul 1 preliminar UECL