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Kimi Antonelli, prima reacție după ce a obținut pole-ul în Belgia: „Este excepțional!”

Alex Ioniță Publicat: 18 iulie 2026, 18:26

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Kimi Antonelli, prima reacție după ce a obținut pole-ul în Belgia: Este excepțional!”

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Kimi Antonelli a oferit prima reacție după calificările Marelui Premiu al Belgiei. Pilotul de la Mercedes s-a declarat mulțumit pentru faptul că a reușit să obțină pole position-ul.

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Cursa din Marele Premiu al Belgiei are loc duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY. Tot weekend-ul Grand Prix-ului va fi transmis în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Ce a spus Kimi Antonelli după ce a obținut pole-ul în Belgia

Kimi Antonelli s-a declarat mulțumit de faptul că a reușit să își îmbunătățească timpul, în cadrul calificărilor din Belgia. Acesta spus și de ce are nevoie pentru a se impune în cursa principală.

„Este excepțional să fiu în pole. Nu a fost o sesiune ușoară pentru mine, dar am fost în măsură să îmbunătățim în fiecare tur. Mâine este o zi diferită, va fi important să am un start bun și apoi să rămân în față înainte de virajul 5.

Astăzi m-am îmbunătățit foarte mult, în sectorul 2 în special. A fost un tur foarte bun. Am mai lăsat lucruri pe masă, însă a fost un tur foarte bun”, a spus Kimi Antonelli.

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22 de piloți pe un circuit istoric. Se anunță spectacol la Spa-Francorchamps

Lupta din vârful clasamentului de Formula 1 devine din ce în ce mai aprigă, după ce la Silverstone, Charles Leclerc a câștigat și le-a adus celor de la Ferrari a doua victorie din 2026 după triumful lui Hamilton de la Barcelona.

Totuși, Mercedes promite să oferă o replică pe măsură. George Russell vrea să revină pe prima treaptă a podiumului după ce la cursa sa de casă din Marea Britanie a terminat pe 2, în timp ce liderul ierarhiei, Kimi Antonelli, își dorește să facă uitat acel loc 15 de la Silverstone.

Max Verstappen are și el ambiții mari să revină pe podium după ce acum o săptămână a ieșit în decor și nu a putut termina cursa engleză.

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Circuitul de la Spa-Francorchamps, cel pe care cei 22 de piloți vor concura în acest weekend, are 7 kilometri și se numără printre cele pe care a avut loc primul sezon de F1, în 1950. În 2025, Lando Norris a fost în pole-position, însă în cursă a fost devansat de colegul său, Oscar Piastri, care s-a impus.

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