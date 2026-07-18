Kimi Antonelli, prima reacție după ce a obținut pole-ul în Belgia: „Este excepțional!”

Kimi Antonelli a oferit prima reacție după calificările Marelui Premiu al Belgiei. Pilotul de la Mercedes s-a declarat mulțumit pentru faptul că a reușit să obțină pole position-ul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cursa din Marele Premiu al Belgiei are loc duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY. Tot weekend-ul Grand Prix-ului va fi transmis în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Ce a spus Kimi Antonelli după ce a obținut pole-ul în Belgia

Kimi Antonelli s-a declarat mulțumit de faptul că a reușit să își îmbunătățească timpul, în cadrul calificărilor din Belgia. Acesta spus și de ce are nevoie pentru a se impune în cursa principală.

„Este excepțional să fiu în pole. Nu a fost o sesiune ușoară pentru mine, dar am fost în măsură să îmbunătățim în fiecare tur. Mâine este o zi diferită, va fi important să am un start bun și apoi să rămân în față înainte de virajul 5.

Astăzi m-am îmbunătățit foarte mult, în sectorul 2 în special. A fost un tur foarte bun. Am mai lăsat lucruri pe masă, însă a fost un tur foarte bun”, a spus Kimi Antonelli.