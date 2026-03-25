Unde va antrena Laurenţiu Reghecampf în sezonul următor! “Rezultatele contează. Restul este istorie”

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a oferit toate detaliile despre situaţia sa la Al-Hilal Omdurman, după ce presa din Rwanda anunţa că clubul se va despărţi de antrenorul român.

Dimpotrivă, Reghe a dezvăluit că s-a pus la masă cu conducerea clubului pentru a stabili strategia de transferuri şi toate detaliile pentru stagiunea viitoare. Mai mult, este deja luată în calcul şi o prelungire a contractului.

Laurenţiu Reghecampf rămâne la Al-Hilal Omdurman

“Pot să-ți spun doar un singur lucru. Astăzi lucrez la programul echipei pentru sezonul următor. Mă refer aici la transferuri, cantonament, absolut tot ceea ce trebuie făcut.

În paralel, discutăm despre prelungirea contractului. Presa poate scrie orice, este normal. În fotbal se poate intimpla orice, nimeni nu-ți asigură siguranța pentru ziua de mâine.

Fiecare om are agenda lui. Pentru mine, rezultatele contează. Restul este istorie. Eu nu am dat vina pe arbitraj nici măcar o secundă. Asta am și declarat, că nu sunt eu în măsură să judec arbitrajul”, a spus Laurențiu Reghecampf, citat de digisport.ro.