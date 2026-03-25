Cărțile se reîmpart la Suzuka. Analiza lui Adrian Georgescu înaintea Marelui Premiu al Japoniei

În acest weekend va avea loc în Japonia cea de-a treia cursă a sezonului de Formula 1. În mod tradițional, traseul de la Suzuka cere o apăsare mare la sol și stabilitate ridicată în virajele de mare viteză (cum ar fi celebrul 130R). Sunt schimbări rapide de direcție (cum ar fi ”S”-urile) care cer o eficiență bună a pneurilor, acestea suferind o degradare laterală mare. Monoposturile capabile să genereze apăsare la sol aveau în trecut un mare avantaj aici. Nu întâmplător Red Bull a triumfat în ultimele patru ediții ale cursei nipone, prin Max Verstappen. Mașinile lor aveau această calitate în era efectului de sol.

Dar vremurile s-au schimbat. Mașinile din 2026 au cu 15–30% mai puțină apăsare la sol și întâmpină cu 40–55% mai puțină rezistență la înaintare. Sunt mai mici și mai agile decât în 2025. De asemenea, mult mai dependente de energia electrică și de managementul acesteia. Astfel, în 2026, virajele rapide vor fi abordate cu viteze mai mici. ”S”-urile și 130R vor deveni mai greu de atacat la limită.

Red Bull introduce upgrade-uri

Mercedes este favorită la Suzuka. Ar trebui totuși ca mașinile Red Bull și McLaren să se descurce mai bine decât au făcut-o în primele două Mari Premii. Având în vedere numărul mare de viraje și faptul că există o singură linie dreaptă, reîncărcarea bateriilor nu va fi o problemă la fel de mare ca în Australia.

Dintre cele patru echipe de top, Red Bull Racing ar putea aduce upgrade-uri care să vizeze îmbunătățirea aderenței și corectarea problemelor de manevrabilitate și de fiabilitate la unitatea de putere. Echipa austriacă are probleme de subvirare în virajele strânse, dar devine competitivă în cele de viteză medie, în număr mare la Suzuka. Este posibil ca, după abandonul tehnic al lui Hadjar din Melbourne, puterea motorului să fie limitată.

Ferrari ar putea folosi ”aripa Macarena”

Ferrari lucrează la distribuția energiei (ERS / recuperare), încercând o posibilă revenire la ”aripa Macarena” testată în China.