Cărțile se reîmpart la Suzuka. Analiza lui Adrian Georgescu înaintea Marelui Premiu al Japoniei

În acest weekend va avea loc în Japonia cea de-a treia cursă a sezonului de Formula 1. În mod tradițional, traseul de la Suzuka cere o apăsare mare la sol și stabilitate ridicată în virajele de mare viteză (cum ar fi celebrul 130R). Sunt schimbări rapide de direcție (cum ar fi ”S”-urile) care cer o eficiență bună a pneurilor, acestea suferind o degradare laterală mare. Monoposturile capabile să genereze apăsare la sol aveau în trecut un mare avantaj aici. Nu întâmplător Red Bull a triumfat în ultimele patru ediții ale cursei nipone, prin Max Verstappen. Mașinile lor aveau această calitate în era efectului de sol.
Dar vremurile s-au schimbat. Mașinile din 2026 au cu 15–30% mai puțină apăsare la sol și întâmpină cu 40–55% mai puțină rezistență la înaintare. Sunt mai mici și mai agile decât în 2025. De asemenea, mult mai dependente de energia electrică și de managementul acesteia. Astfel, în 2026, virajele rapide vor fi abordate cu viteze mai mici. ”S”-urile și 130R vor deveni mai greu de atacat la limită.
Red Bull introduce upgrade-uri
Mercedes este favorită la Suzuka. Ar trebui totuși ca mașinile Red Bull și McLaren să se descurce mai bine decât au făcut-o în primele două Mari Premii. Având în vedere numărul mare de viraje și faptul că există o singură linie dreaptă, reîncărcarea bateriilor nu va fi o problemă la fel de mare ca în Australia.
Dintre cele patru echipe de top, Red Bull Racing ar putea aduce upgrade-uri care să vizeze îmbunătățirea aderenței și corectarea problemelor de manevrabilitate și de fiabilitate la unitatea de putere. Echipa austriacă are probleme de subvirare în virajele strânse, dar devine competitivă în cele de viteză medie, în număr mare la Suzuka. Este posibil ca, după abandonul tehnic al lui Hadjar din Melbourne, puterea motorului să fie limitată.
Ferrari ar putea folosi ”aripa Macarena”
Ferrari lucrează la distribuția energiei (ERS / recuperare), încercând o posibilă revenire la ”aripa Macarena” testată în China.
De ce există ezitare în utilizarea unei soluții care ar aduce, teoretic, o viteză maximă mai mare? La Shanghai, piloții s-au plâns de instabilitatea echilibrului mașinii în faza de închidere a respectivei aripi. Aceasta a îngreunat și mai mult faza de frânare, deja delicată. Hamilton a suferit o rotire pe circuit la Shanghai, probabil din acest motiv. La Maranello, au fost studiate diverse opțiuni pentru a găsi cea mai eficientă configurație. Experimentarea nu s-a concentrat, așadar, doar pe sincronizarea deschiderii și închiderii ”aripii Macarena”. Inginerii au lucrat și la ajustările aripii frontale pentru a obține echilibrul.
Se anunță un weekend mai umed
Suzuka este un ”circuit de pilot”, dar pe care depășirile sunt greu de făcut. O urmare benefică a diminuării efectului de sol e însă că în 2026 o mașină poate rula în spatele alteia fără a suferi o uzură excesivă a gumelor. Așadar, probabil că vom avea mai multe depășiri pe această pistă îngustă.
Sâmbătă, există o probabilitate de 75% de ploaie, care scade în ziua cursei la aproximativ 40%. Unul dintre efectele așteptate, dar încă neverificate, ale schimbării de regulament este faptul că jerba de stropi ridicată pe o pistă udă nu va diminua vizibilitatea pentru pilotul din urmă în aceeași măsură ca în anii precedenți. De trei ori (în 2004, 2010 și 2019), calificările de la Suzuka au fost mutate duminică dimineața din cauza amenințării unui taifun. În 2022 cursa a fost scurtată, fiind parcurse doar 28 din cele 53 de ture programate, în urma ploilor torențiale persistente.
Cea mai ”hard” gamă
Pirelli va pune la dispoziția echipelor pneurile cele mai dure din gamă: C1 (Hard), C2 (Medium) și C3 (Soft). Înaintea cursei din 2025, circuitul a fost reasfaltat, de la ieșirea din prima șicană până la sfârșitul primului sector. Anul acesta lucrările au continuat, fiind finalizate în mare parte cele două sectoare rămase, până la virajul 17. Prin urmare, se preconizează că asfaltul va fi neted și destul de murdar, oferind o aderență relativ redusă.
Este posibil să apară granulația pneurilor. Așa s-a întâmplat anul trecut, în general pe puntea din față. Apoi, granulația a scăzut progresiv după prima zi, în urma evoluției pistei.
Cursa Marelui Premiu al Japoniei este duminică, de la ora 08:00
- Mercedes, schimbare importantă înainte de MP al Japoniei. Imaginile care i-au surprins pe fani
- “Cea mai mare bucată de rahat pe care am pilotat-o”. Mesajul radio scos la iveală înainte de MP al Japoniei
- Programul complet al Marelui Premiu al Japoniei. Cursa de la Suzuka e duminică (08:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
- Ce pregătește Ferrari! Analiza lui Adrian Georgescu înaintea Marelui Premiu al Japoniei
- „Poate fi un lucru foarte bun pentru Lewis” Secretul succesului: noua femeie din viața lui Hamilton