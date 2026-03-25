Victor Piţurcă a făcut praf un jucător de la FCSB, după ce a văzut lotul lui Mircea Lucescu: “Cum să te încrezi în el?”

Victor Piţurcă (69 de ani), fostul selecţioner al României, a avut un discurs dur la adresa lui Ştefan Târnovanu (25 de ani), portarul celor de la FCSB. Târnovanu, care a apărat ultima oară pe 29 ianuarie, în meciul roş-albaştrilor din Europa League cu Fenerbahce, a pierdut locul de titular, în locul său fiind preferat Matei Popa, portar care îndeplineşte regula U21.
O prezenţă constantă în lotul echipei naţionale în ultimii ani, Ştefan Târnovanu nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia. Bogdan Stelea, fostul portar al naţionalei, este de părere că Ştefan Târnovanu ar fi trebuit convocat pentru acţiunea din luna martie.
Victor Piţurcă l-a criticat pe Ştefan Târnovanu şi nu îi dă dreptate lui Bogdan Stelea: “Nu e portar sigur”
Nu de aceeaşi părere este şi Victor Piţurcă. Fostul selecţioner este de părere că un portar care şi-a pierdut locul de titular la echipa de club nu poate emite pretenţii de a fi convocat la naţională.
Mai mult, el l-a criticat pe Târnovanu pentru jocul aerian şi susţine că este imposibil să ai încredere într-un portar care evoluează constant, excluzând din start prezenţa sa a naţională fără meciuri în picioare
“Stelică a fost portar și știe. Eu eram selecționer, selecționam jucătorii, dar nu poți să îl chemi pe Târnovanu, care nu apără în campionatul României, nu ai cum! Și hai să o spunem pe aia dreapta, Târnovanu e un portar sigur? Nu e portar sigur nici Târnovanu. La jocul aerian știm că gafează. Cum să te încrezi într-un portar care are probleme de genul ăsta când joacă, dar când nu joacă?”, a declarat Victor Piţurcă, potrivit digisport.ro.
Bogdan Stelea s-a declarat convins de faptul că Ştefan Târnovanu ar fi putut fi titular contra Turciei, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. În lipsa portarului de la FCSB, fostul internaţional consideră că decizia privind stabilirea titularului din poarta României va fi una extrem de dificilă pentru Mircea Lucescu.
“(n.r. dacă Târnovanu ar fi fost titularul României) În momentul de față, da. Fără doar și poate. Eu cred că trebuia să fie în lotul naționalei României, indiferent. Este părerea mea și o susțin”, declara Bogdan Stelea, imediat după ce Ionuţ Radu a părăsit accidentat terenul duminică, în Spania.
