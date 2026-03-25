Home | Fotbal | 24 de ore de poker pentru Neymar!

Dan Roșu Publicat: 25 martie 2026, 10:06

Comentarii
Neymar, la masa de poker - Profimedia Images

Pasiunea lui Neymar pentru poker nu este o noutate. Şi, la fel ca în perioada petrecută la PSG, unde ieşirile sale pentru a juca îl plasaseră deja în centrul unor controverse, aceasta îi atrage din nou câteva critici.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Weekendul trecut, atacantul brazilian a petrecut „aproape 24 de ore jucând poker pe mize mari”, relatează As şi jurnalistul Leo Dias. Problema: el a fost oficial scos din meciul echipei Santos împotriva lui Cruzeiro din cauza… „gestionării volumului său de muncă”. Din această perspectivă, a juca partide una după alta timp de aproape o zi nu pare a fi o idee optimă.

Neymar şi pasiunea sa pentru poker

Într-o postare publicată pe contul său de Instagram, Neymar a răspuns la polemică… în stilul său. „Sunt foarte mulţumit de prestaţia mea”, a declarat fostul jucător al Barça cu sarcasm.

Această polemică survine într-o perioadă în care Neymar speră să revină în naţională în perspectiva Cupei Mondiale din 2026. Brazilianul era în cursă pentru cele două meciuri amicale împotriva Franţei (joi) şi Croaţiei (în noaptea de 31 martie spre 1 aprilie). Dar, având în vedere îndoielile legate de forma sa fizică, Carlo Ancelotti a decis în cele din urmă să nu-l convoace.

„Evident, sunt dezamăgit şi trist că nu am fost selecţionat”, a reacţionat atunci Neymar. „Dar rămân concentrat, zi după zi, antrenament după antrenament, meci după meci. Rămân concentrat. Ne vom atinge obiectivul. Mai este încă convocarea finală.”

Reclamă
Reclamă

În vârstă de 34 de ani, Neymar (128 de selecţii, 79 de goluri) nu a mai jucat pentru Brazilia din octombrie 2023, adică de doi ani şi jumătate. Victimă a unei rupturi de ligament încrucişat în timpul unui meci al Seleçao, el a suferit de atunci o serie de accidentări.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Observator
Citește și
Cele mai citite
