Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță

Vladislav Blănuță rămâne o “țintă” pentru Dinamo, care vrea să-l transfere la vară pe atacantului de 23 de ani aflat într-o situație ingrată în Ucraina, încă de când a ajuns la Dinamo Kiev.
Vladislav Blănuță a fost dorit la Dinamo şi în iarnă, însă jucătorul nu a mai ajuns. Andrei Nicolescu anunţă că atacantul este pe lista de achiziţii a lui Dinamo şi speră ca mutarea să se facă din vară.
“Dacă puteam, Blănuță ar fi trebuit să vină să joace. Îi ofeream această posibilitate, am fi câștigat și noi, și el. O să vedem ce va fi în vară, până atunci lucrurile sunt dinamice.
Evident că rămâne pe radarul nostru, în vizorul nostru, o să vedem. Nu pot să răspund acum dacă îl luăm în vară”, a declarat Andrei Nicolescu, la emisiunea „Totul pentru Dinamo”.
Atacantul nu a mai evoluat deloc de pe 9 noiembrie. El a intrat atunci 10 minute într-un meci pierdut în campionat cu LNZ Cherkasy. Vladislav Blănuță a evoluat în şase partide pentru Dinamo Kiev şi a marcat un singur gol.
