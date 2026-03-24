Gazzetta dello Sport a dat verdictul: cu ce scor se termină Turcia – România

Radu Constantin Publicat: 24 martie 2026, 14:51

Jucătorii României după un gol cu San Marino în preliminarile CM 2026 / SPORT PICTURES

Pentru România urmează meciul decisiv cu Turcia. “Tricolorii” au a doua şană pentru această dispută, iar mai multe publicaţii importante au început să prezică scorul cu care se va termina partida de la Istanbul.

Cei de la goal.com cred că Turcia se va impune cu 3-1!

“Scorul prezis: Turcia – România 3-1. Turcia și România se înfruntă pentru prima dată după aproape 10 ani într-un meci crucial, într-o singură manșă. Ultima lor confruntare directă a avut loc în noiembrie 2017, când România s-a impus cu 2-0 într-o partidă de verificare”, au scris cei de la goal.com.

Italienii de la Gazzetta dello Sport “ţin” cu Montella, selecţionerul Turciei. Ei anticipează un scor de 2-0 pentru gazde.

“Montella nu poate greși, cu Yildiz și Guler poți visa măreț. Scor corect: 2-0.

Din punct de vedere tehnic, Turcia este una dintre cele mai puternice echipe dintre cele care vor juca aceste baraje europene pentru Cupa Mondială și, datorită și avantajului terenului propriu, pleacă cu prima șansă în semifinala cu România.

Câștigătoarea acestei partide va juca în finală cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, un meci care, pentru naționala lui Montella, în cazul calificării, se anunță mult mai dificil”, au scris jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.

 

Când intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţiiCând intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţii
Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Citește și:
Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice
Observator
Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice
O cunoscută jurnalistă a murit într-un incendiu devastator. În locuință se aflau și cei trei copii ai acesteia
Fanatik.ro
O cunoscută jurnalistă a murit într-un incendiu devastator. În locuință se aflau și cei trei copii ai acesteia
17:44

UEFA a respins cererea cluburilor din Premier League. Ce se va întâmpla din sezonul viitor de Champions League
17:39

Gafă uluitoare a staff-ului medical de la Real Madrid! De ce se agravase accidentarea lui Kylian Mbappe
17:30

Mercedes, schimbare importantă înainte de MP al Japoniei. Imaginile care i-au surprins pe fani
17:19

Două momente geniale cu Mircea Lucescu în prim-plan! Turcii au dezvăluit totul înainte de barajul cu România
17:15

Cel mai dur verdict înainte de Turcia – România: „În grupă am dovedit că nu am meritat să ne calificăm”
17:13

Căpitanul Joshua Kimmich, anunţ surpriză înainte de World Cup 2026: “Germania nu e printre favorite”
Vezi toate știrile
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 3 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 4 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 5 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!” 6 „Oh, Doamne…” Reacția lui Florin Niță când a văzut cine apără poarta României cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav