Gazzetta dello Sport a dat verdictul: cu ce scor se termină Turcia – România

Pentru România urmează meciul decisiv cu Turcia. “Tricolorii” au a doua şană pentru această dispută, iar mai multe publicaţii importante au început să prezică scorul cu care se va termina partida de la Istanbul.
Cei de la goal.com cred că Turcia se va impune cu 3-1!
“Scorul prezis: Turcia – România 3-1. Turcia și România se înfruntă pentru prima dată după aproape 10 ani într-un meci crucial, într-o singură manșă. Ultima lor confruntare directă a avut loc în noiembrie 2017, când România s-a impus cu 2-0 într-o partidă de verificare”, au scris cei de la goal.com.
Italienii de la Gazzetta dello Sport “ţin” cu Montella, selecţionerul Turciei. Ei anticipează un scor de 2-0 pentru gazde.
“Montella nu poate greși, cu Yildiz și Guler poți visa măreț. Scor corect: 2-0.
Din punct de vedere tehnic, Turcia este una dintre cele mai puternice echipe dintre cele care vor juca aceste baraje europene pentru Cupa Mondială și, datorită și avantajului terenului propriu, pleacă cu prima șansă în semifinala cu România.
Câștigătoarea acestei partide va juca în finală cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, un meci care, pentru naționala lui Montella, în cazul calificării, se anunță mult mai dificil”, au scris jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.
- Două momente geniale cu Mircea Lucescu în prim-plan! Turcii au dezvăluit totul înainte de barajul cu România
- Cel mai dur verdict înainte de Turcia – România: „În grupă am dovedit că nu am meritat să ne calificăm”
- Răsturnare de situație la națională. Decizia luată de Mircea Lucescu, după vestea primită despre Ionuț Radu
- Cum a fost „dat afară” de fani de la echipă jucătorul convocat în premieră de Mircea Lucescu la națională: „O situație specială”
- Cristi Borcea a nominalizat doi jucători care ar putea face diferența în meciul cu Turcia: „Prin cine altcineva?”