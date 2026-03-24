Gazzetta dello Sport a dat verdictul: cu ce scor se termină Turcia – România

Jucătorii României după un gol cu San Marino în preliminarile CM 2026

Pentru România urmează meciul decisiv cu Turcia. “Tricolorii” au a doua şană pentru această dispută, iar mai multe publicaţii importante au început să prezică scorul cu care se va termina partida de la Istanbul.

Cei de la goal.com cred că Turcia se va impune cu 3-1!

“Scorul prezis: Turcia – România 3-1. Turcia și România se înfruntă pentru prima dată după aproape 10 ani într-un meci crucial, într-o singură manșă. Ultima lor confruntare directă a avut loc în noiembrie 2017, când România s-a impus cu 2-0 într-o partidă de verificare”, au scris cei de la goal.com.

Italienii de la Gazzetta dello Sport “ţin” cu Montella, selecţionerul Turciei. Ei anticipează un scor de 2-0 pentru gazde.

“Montella nu poate greși, cu Yildiz și Guler poți visa măreț. Scor corect: 2-0.