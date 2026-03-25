“Va da gol!” Jucătorul pe care pariază Florin Răducioiu în Turcia – România: “Am mare încredere”

Alex Masgras Publicat: 25 martie 2026, 10:37

Florin Răducioiu, în aeroport / Antena Sport

Florin Răducioiu (56 de ani) a plecat încrezător la Istanbul, acolo unde va avea loc meciul Turcia – România, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Tricolorii trebuie să câştige două meciuri pentru a ajunge la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.

Dacă va învinge Turcia, România va juca împotriva câştigătoarei meciului Slovacia – Kosovo meciul decisiv de calificare la World Cup 2026

Florin Răducioiu pariază pe Dennis Man în Turcia – România

Florin Răducioiu are mare încredere în jucătorii României şi crede într-o victorie a tricolorilor, mai ales dacă vom reuşi să scăpăm fără gol primit în prima repriză. El mizează pe cartea contraatacului şi crede că Dennis Man va marca pentru România în meciul care va avea loc pe stadionul lui Besiktas:

“Dennis Man. Am mare încredere în Dennis Man. Se pot întâmpla foarte multe, e un meci de mare încărcătură, o mare presiune. Dacă nu vom lua gol în prima repriză, sunt convins că pe contraatac, cum a fost de fapt ADN-ul echipei României când jucăm cu echipele superioare nouă, putem rezolva meciul.

În Dennis Man am mare încredere, de altfel și în Mihăilă, în Hagi, Bîrligea la fel, pentru că într-adevăr bravo lui că a fost convocat. E un jucător care îmi place foarte mult, numărul 9, știe să dea goluri și sper să fie pus în valoare de jucătorii noștri prin pase și printr-o inteligență importantă”, a declarat Florin Răducioiu, la plecarea în Turcia.

Dacă vor reuşi să treacă de Turcia, tricolorii ar da piept, în finala barajului pentru Mondial, cu învingătoarea meciului dintre Slovacia şi Kosovo. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.

Dacă tricolorii vor reuşi să îşi îndeplinească visul de a merge la Mondialul american, ar avea parte de o grupă accesibilă la prima vedere, cu Statele Unite, Paraguay şi Australia.

Loading ... Loading ...
