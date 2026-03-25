Turcii iau de sus naţionala României, înainte de baraj: “Cea mai slabă. Românii sunt conştienţi şi ei de asta”

Jurnaliştii turci ne iau de sus înainte de Turcia – România, semifinala barajului pentru World Cup 2026, ce va avea loc joi, de la ora 19:00.

Arda Erol a scris un editorial în fanarik.com.tr, în care a vorbit despre “cea mai slabă generaţie a României” şi despre diferenţele uriaşe dintre cele două echipe.

Turcii iau de sus naţionala României, înainte de baraj

“Fotbalul românesc a avut, timp de mulți ani, jucători talentați care au evoluat în marile ligi ale Europei. Datorită acestui lucru, au participat la turnee importante și au obținut rezultate surprinzătoare. Însă generația actuală este cea mai slabă din ultimii ani.

În lot nu există jucători din primele 5 ligi europene, cu excepția lui Drăgușin, care joacă la Tottenham. Portarul Radu, de la Celta, a cărui accidentare s-a dovedit a nu fi atât de gravă pe cât se temea, ar putea deveni al doilea nume din aceste ligi dacă va fi convocat.

România a terminat în spatele Austriei și Bosniei-Herțegovina în preliminariile pentru Cupa Mondială. Totuși, datorită succesului din Liga Națiunilor, a obținut dreptul de a juca în Play-Off. Și ei sunt conștienți că sunt mult în urma noastră din punct de vedere al calității, talentului și formei.