Turcii iau de sus naţionala României, înainte de baraj: “Cea mai slabă. Românii sunt conştienţi şi ei de asta”

Dan Roșu Publicat: 25 martie 2026, 9:05

Mircea Lucescu - Profimedia Images

Jurnaliştii turci ne iau de sus înainte de Turcia – România, semifinala barajului pentru World Cup 2026, ce va avea loc joi, de la ora 19:00.

Arda Erol a scris un editorial în fanarik.com.tr, în care a vorbit despre “cea mai slabă generaţie a României” şi despre diferenţele uriaşe dintre cele două echipe.

“Fotbalul românesc a avut, timp de mulți ani, jucători talentați care au evoluat în marile ligi ale Europei. Datorită acestui lucru, au participat la turnee importante și au obținut rezultate surprinzătoare. Însă generația actuală este cea mai slabă din ultimii ani.

În lot nu există jucători din primele 5 ligi europene, cu excepția lui Drăgușin, care joacă la Tottenham. Portarul Radu, de la Celta, a cărui accidentare s-a dovedit a nu fi atât de gravă pe cât se temea, ar putea deveni al doilea nume din aceste ligi dacă va fi convocat.

România a terminat în spatele Austriei și Bosniei-Herțegovina în preliminariile pentru Cupa Mondială. Totuși, datorită succesului din Liga Națiunilor, a obținut dreptul de a juca în Play-Off. Și ei sunt conștienți că sunt mult în urma noastră din punct de vedere al calității, talentului și formei.

Aproape toți foștii mari jucători ai României au subliniat acest lucru în declarațiile lor, spunând că singura lor șansă este să lupte mai mult și să se implice mai intens decât Turcia.

Sincer, ar fi o mare surpriză să fim eliminați de o Românie aflată în această situație. În plus, și sprijinul suporterilor este de partea noastră”, se arată în textul publicat de Arda Erol.

Arda Guler valorează aproape cât lotul României

Chiar dacă Turcia are patru jucători în plus convocaţi, diferenţa de valoare dintre cele două loturi este uriaşă. Potrivit transfermarkt.com, naţionala Turciei este cotată la aproximativ 517 milioane de euro, în timp ce lotul României este cotat la aproape 103 milioane de euro.

Boala care face ravagii în România şi ne plasează pe primul loc în EuropaBoala care face ravagii în România şi ne plasează pe primul loc în Europa
Cel mai valoros jucător al turcilor este Arda Guler, starul lui Real Madrid, care este cotat de site-ul de specialitate la 90 de milioane de euro, aproape cât întreaga naţională a României. Guler este urmat în acest top de Kenan Yildiz, vedeta lui Juventus.

În ceea ce priveşte naţionala României, Radu Drăguşin este cel mai bine cotat jucător, cu 20 de milioane de euro. Fundaşul lui Tottenham este urmat de fundaşul lui Rayo Vallecano, Andrei Raţiu, la 18 milioane de euro.

 

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Loading ... Loading ...
O ţară vecină cu România are 7,34 lei litrul de benzină. Ajutor pentru familii, de 20 de euro pe lună
„L-am întrebat pe Dani Coman cine e. Nu știam pe cine votez”. Ironiile lui Mihai Stoica după alegerile de la FRF
Cărțile se reîmpart la Suzuka. Analiza lui Adrian Georgescu înaintea Marelui Premiu al Japoniei
Unde va antrena Laurenţiu Reghecampf în sezonul următor! “Rezultatele contează. Restul este istorie”
Coco Gauff, în semifinale la Miami! Parcurs neobişnuit pentru americancă la turneul din Florida
Victor Piţurcă a făcut praf un jucător de la FCSB, după ce a văzut lotul lui Mircea Lucescu: “Cum să te încrezi în el?”
Gică Popescu şi-a ales scenariul preferat pentru Turcia – România: “Ar fi minunat”
FRF, informaţii pentru fanii tricolorilor care vor fi prezenţi la Turcia – România
1 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 2 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 3 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 4 Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță 5 Decizia de ultim moment luată de Mircea Lucescu, după ce Ionuț Radu a aterizat în România 6 Gazzetta dello Sport a dat verdictul: cu ce scor se termină Turcia – România
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav