Turcii iau de sus naţionala României, înainte de baraj: “Cea mai slabă. Românii sunt conştienţi şi ei de asta”

Jurnaliştii turci ne iau de sus înainte de Turcia – România, semifinala barajului pentru World Cup 2026, ce va avea loc joi, de la ora 19:00.
Arda Erol a scris un editorial în fanarik.com.tr, în care a vorbit despre “cea mai slabă generaţie a României” şi despre diferenţele uriaşe dintre cele două echipe.
“Fotbalul românesc a avut, timp de mulți ani, jucători talentați care au evoluat în marile ligi ale Europei. Datorită acestui lucru, au participat la turnee importante și au obținut rezultate surprinzătoare. Însă generația actuală este cea mai slabă din ultimii ani.
În lot nu există jucători din primele 5 ligi europene, cu excepția lui Drăgușin, care joacă la Tottenham. Portarul Radu, de la Celta, a cărui accidentare s-a dovedit a nu fi atât de gravă pe cât se temea, ar putea deveni al doilea nume din aceste ligi dacă va fi convocat.
România a terminat în spatele Austriei și Bosniei-Herțegovina în preliminariile pentru Cupa Mondială. Totuși, datorită succesului din Liga Națiunilor, a obținut dreptul de a juca în Play-Off. Și ei sunt conștienți că sunt mult în urma noastră din punct de vedere al calității, talentului și formei.
Aproape toți foștii mari jucători ai României au subliniat acest lucru în declarațiile lor, spunând că singura lor șansă este să lupte mai mult și să se implice mai intens decât Turcia.
Sincer, ar fi o mare surpriză să fim eliminați de o Românie aflată în această situație. În plus, și sprijinul suporterilor este de partea noastră”, se arată în textul publicat de Arda Erol.
Arda Guler valorează aproape cât lotul României
Chiar dacă Turcia are patru jucători în plus convocaţi, diferenţa de valoare dintre cele două loturi este uriaşă. Potrivit transfermarkt.com, naţionala Turciei este cotată la aproximativ 517 milioane de euro, în timp ce lotul României este cotat la aproape 103 milioane de euro.
Cel mai valoros jucător al turcilor este Arda Guler, starul lui Real Madrid, care este cotat de site-ul de specialitate la 90 de milioane de euro, aproape cât întreaga naţională a României. Guler este urmat în acest top de Kenan Yildiz, vedeta lui Juventus.
În ceea ce priveşte naţionala României, Radu Drăguşin este cel mai bine cotat jucător, cu 20 de milioane de euro. Fundaşul lui Tottenham este urmat de fundaşul lui Rayo Vallecano, Andrei Raţiu, la 18 milioane de euro.
- FRF, informaţii pentru fanii tricolorilor care vor fi prezenţi la Turcia – România
- Ioan Andone “i-a făcut echipa” lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia! Ce prim 11 ar trimite în teren
- Românii au încercat să îşi ia bilete de la casă la meciul cu Turcia, dar au fost refuzaţi: “Teancul era pe masă”
- Kosovarii au pus la vânzare biletele pentru meciul cu Turcia / România. Ce decizie au luat
- Două momente geniale cu Mircea Lucescu în prim-plan! Turcii au dezvăluit totul înainte de barajul cu România