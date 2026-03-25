Coco Gauff, în semifinale la Miami! Parcurs neobişnuit pentru americancă la turneul din Florida

Coco Gauff şi Karolina Muchova s-au calificat, marţi, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari.

Americanca Gauff (22 ani), a patra favorită, a trecut în sferturi de elveţianca Belinda Bencic, cap de serie numărul 12, cu 6-3, 1-6, 6-3, după ce în optimi câştigase în faţa româncei Sorana Cîrstea cu 6-4, 3-6, 6-2.

În urma acestui meci, care a avut nevoie de decisiv, Coco Gauff a devenit prima jucătoare din Top 5 WTA care ajunge în semifinalele unui turneu WTA 1000 disputând doar partide care s-au încheiat după trei seturi.

1 – Since the format's introduction in 2009, Coco Gauff is now the first WTA top five player to reach a WTA-1000 semi-final only via three-setters en route. Outlasting.#MiamiOpen | @MiamiOpen @WTA

— OptaAce (@OptaAce) March 25, 2026

În alt meci din sferturi, cehoaica Muchova a câştigat în faţa canadiencei Victoria Mboko, cap de serie numărul 10, 7-5, 7-6 (7/5). Muchova (29 ani, 14 WTA) a reuşit 32 de lovituri direct câştigătoare şi a comis doar 13 erori neforţate. Cehoaica o mai învinsese pe Mboko (19 ani, 9 WTA) luna trecută, în finala turneului WTA 1.000 de la Doha.