Coco Gauff, în semifinale la Miami! Parcurs neobişnuit pentru americancă la turneul din Florida

Alex Masgras Publicat: 25 martie 2026, 9:54

Coco Gauff, în semifinale la Miami! Parcurs neobişnuit pentru americancă la turneul din Florida

Coco Gauff / Profimedia

Coco Gauff şi Karolina Muchova s-au calificat, marţi, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari.

Americanca Gauff (22 ani), a patra favorită, a trecut în sferturi de elveţianca Belinda Bencic, cap de serie numărul 12, cu 6-3, 1-6, 6-3, după ce în optimi câştigase în faţa româncei Sorana Cîrstea cu 6-4, 3-6, 6-2.

Coco Gauff s-a califiat în semifinale la Miami

În urma acestui meci, care a avut nevoie de decisiv, Coco Gauff a devenit prima jucătoare din Top 5 WTA care ajunge în semifinalele unui turneu WTA 1000 disputând doar partide care s-au încheiat după trei seturi.

În alt meci din sferturi, cehoaica Muchova a câştigat în faţa canadiencei Victoria Mboko, cap de serie numărul 10, 7-5, 7-6 (7/5). Muchova (29 ani, 14 WTA) a reuşit 32 de lovituri direct câştigătoare şi a comis doar 13 erori neforţate. Cehoaica o mai învinsese pe Mboko (19 ani, 9 WTA) luna trecută, în finala turneului WTA 1.000 de la Doha.

Gauff şi Muchova vor fi adversare în semifinale, însă americanca are ascendentul celor patru victorii în tot atâtea meciuri directe, toate pe hard, iar ultima în ianuarie, cu 6-1, 3-6, 6-3, în optimi la Australian Open.

