Gică Popescu şi-a ales scenariul preferat pentru Turcia – România: “Ar fi minunat”

Gică Popescu, Gică Hagi, Florin Răducioiu, Tibor Selymes şi Adi Ilie au plecat la Istanbul pentru semifianala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 dintre Turcia şi România. Dacă se impun joi seară, tricolorii vor juca pentru calificarea la turneul final contra câştigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo.
Gică Popescu, noul acţionar majoritar al celor de la Farul Constanţa, este convins că România va avea o misiune dificilă, dar speră că Mircea Lucescu va găsi cea mai bună formulă pentru ca România să îi pună probleme Turciei.
Gică Popescu, înainte de Turcia – România: “Ar fi minunat să ajungem în prelungiri”
În ultima perioadă s-a vorbit despre o presiune mai mare pe umerii jucătorilor turci, în condiţiile în care meciul se desfăşoară la Istanbul. Fost jucător la Galatasaray, Popescu a scos din calcul această posibilitate ca naţionala lui Montella să cedeze din cauza presiunii, în condiţiile în care mulţi dintre ei evoluează la cluburi uriaşe din Europa.
România nu a mai jucat la World Cup din 1998, în timp ce Turcia nu a mai fost prezentă la un turneu final de Campionat Mondial din 2002:
“Va fi complicat pentru că întâlnim o echipă cu jucători valoroşi, care evoluează la echipe importante din Europa. Toţi sunt în formă. Însă jucăm un singur meci la Istanbul, din păcate. E un meci în care nu avem voie să greşim. Va fi o presiune foarte mare, plus valoarea adversarului. Eu am speranţe că Mircea Lucescu va găsi o formulă astfel încât să punem probleme şi să fructificăm fiecare ocazie, pentru că nu cred că vom avea multe.
(n.r. să profităm de statutul de outsideri?) Aţi văzut ce jucători au şi unde joacă. Sunt jucători care sunt obişnuiţi cu presiunea. Şi cei care joacă în Turcia joacă cu stadioane pline. Deci trebuie să uităm asta cu presiunea pe ei, nu ţine.
Ar fi minunat să ajungem în prelungiri şi la penalty-uri pentru că va fi un meci dificil.
Nu ştiu cum vom aborda. Probabil că va trebui să ne apărăm, să contraatacăm, pentru că în momentul în care le-am dat spaţii, ne vor pune probleme. La experienţa pe care o are nea Mircea, sunt convins că va găsi antidotul pentru a contracara eventualele atacuri ale lor şi să găsească o formulă să punem probleme. Dacă nu punem probleme la Istanbul, nu putem câştiga”, a declarat Gică Popescu.
