Echipa lui Reghecampf, eliminată dramatic din Liga Campionilor Africii. A primit golul decisiv la ultima fază

Laurențiu Reghecampf, în conferința de presă de după meciul cu RS Berkane / X

Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf, a pierdut calificarea în semifinalele Ligii Campionilor Africii în fața marocanilor de la RS Berkane, la ultima fază din retur

Eliminare dramatică din competiție

Al-Hilal era la câteva minute de calificare: după 1-1 în meciul tur din Maroc, echipa lui Reghecampf reușise să o neutralizeze pe RS Berkane, iar 0-0 era scor de calificare. În Liga Campionilor Africii încă există regula golului în deplasare.

A venit însă minutul 90+3, când Chouiar a scăpat în careu și a trimis pe sub portarul celor de la Al-Hilal. Gazdele s-au aruncat în atac, însă nu au reușit să împingă măcar meciul în prelungiri.

Celelalte echipe calificate în semifinalele Ligii Campionilor Africii sunt AS Far, din Maroc, Espérance Tunis din Tunisia și Mamelodi Sundowns din Africa de Sud.