Echipa lui Reghecampf, eliminată dramatic din Liga Campionilor Africii. A primit golul decisiv la ultima fază

Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf, a pierdut calificarea în semifinalele Ligii Campionilor Africii în fața marocanilor de la RS Berkane, la ultima fază din retur
Eliminare dramatică din competiție
Al-Hilal era la câteva minute de calificare: după 1-1 în meciul tur din Maroc, echipa lui Reghecampf reușise să o neutralizeze pe RS Berkane, iar 0-0 era scor de calificare. În Liga Campionilor Africii încă există regula golului în deplasare.
A venit însă minutul 90+3, când Chouiar a scăpat în careu și a trimis pe sub portarul celor de la Al-Hilal. Gazdele s-au aruncat în atac, însă nu au reușit să împingă măcar meciul în prelungiri.
Celelalte echipe calificate în semifinalele Ligii Campionilor Africii sunt AS Far, din Maroc, Espérance Tunis din Tunisia și Mamelodi Sundowns din Africa de Sud.
„Mi-e greu să vorbesc după un asemenea rezultat. Este păcat că am pierdut într-un asemenea mod” a spus Laurențiu Reghecampf după partidă.
Laurentiu Reghecampf reacts after Al Hilal 1-0 loss to RS Berkane
“Very difficult to speak… we conceded late again. Proud of my players, but at this level every mistake is punished.”#CAFCL #TotalEnergiesCAFCL #RSBERKANE #SpmSportske pic.twitter.com/Kv6JiEntez
— kido THE Brand HSC 🎖️🇰🇪 (@Silvakidole) March 22, 2026
- Lionel Messi, gol din lovitură liberă într-un „thriller” cu 5 goluri în Major League Soccer! L-a depășit pe marele Pele
- Nota luată de Dennis Man după ce a fost schimbat la pauza meciului Telstar – PSV
- Ce notă a luat Andrei Rațiu pentru evoluţia cu Barcelona
- Lovitură pentru Pep Guardiola! S-a accidentat cu mai puțin de două ore înaintea finalei cu Arsenal
- George Cîmpanu, execuție imparabilă în China! Românul, protagonist într-un meci cu 6 goluri