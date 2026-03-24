Mircea Lucescu a luat o decizie de ultim moment, după ce Ionuț Radu a aterizat în România. Accidentarea suferită de portarul român în meciul Celta Vigo – Alaves 3-4 nu s-a dovedit a fi una gravă, astfel că va fi în lot pentru meciul cu Turcia.
Ionuț Radu a aterizat pe aeroportul din Otopeni în jurul orei 18:30. Internaționalul român a mers direct în cantonamentul naționalei de la Mogoșoaia.
Decizia de ultim moment luată de Mircea Lucescu, după ce Ionuț Radu a aterizat în România
Ionuț Radu a ratat însă ultimul antrenament al „tricolorilor”, desfășurat înaintea de plecarea către Istanbul. Cu toate acestea, Mircea Lucescu a decis ca portarul român să se pregătească separat în această seară, notează fanatik.ro.
Ionuț Radu va fi urmărit de Mircea Lucescu, cât și de antrenorul cu portarii al naționalei, Leontin Toader. Portarul român va efectua exerciții pe teren, sub atenta supraveghere a celor din staff-ul lui Mircea Lucescu.
Ulterior, se va decide dacă Ionuț Radu va putea apăra pentru România în duelul „de foc” de la Istanbul. În caz contrar, dacă acesta nu va putea juca, Marian Aioani are cele mai mari șanse să fie titular contra turcilor.
La sosirea în România, Ionuț Radu a oferit câteva declarații. El a transmis că se grăbește să ajungă la antrenament, mărturisind că rămâne de văzut dacă va putea apăra în Turcia.
„Trebuie să mă grăbesc să ajung la antrenament. Este bine piciorul, vedem acum, sunt cel mai pregătit de meci, ca întotdeauna.
Mi-am dorit foarte mult să fiu aici. A fost o veste destul de proastă, am simțit durerea din ce în ce mai rău, progresiv, ați văzut că la final nu mai puteam merge. Dar ziua următoare a fost mult mai ok. Acum aștept rezultatul complet, să vedem ce este.
Fanii să aibă foarte mare încredere în noi, că nu îi vom dezamăgi. Clar este meciul unei generații. Vă salut! Mulțumesc că ați venit”, a spus Ionuț Radu, la sosirea în România.
Ionuț Radu a suferit o contuzie, după cum a anunțat Celta Vigo azi. Portarul român va pleca la Istanbul, alături de ceilalți „tricolori”, în dimineața zilei de miercuri.
Ionuț Radu a ajuns în România. Prima reacție despre accidentare, înaintea barajului cu Turcia