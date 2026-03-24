Decizia de ultim moment luată de Mircea Lucescu, după ce Ionuț Radu a aterizat în România

Mircea Lucescu a luat o decizie de ultim moment, după ce Ionuț Radu a aterizat în România. Accidentarea suferită de portarul român în meciul Celta Vigo – Alaves 3-4 nu s-a dovedit a fi una gravă, astfel că va fi în lot pentru meciul cu Turcia.

Ionuț Radu a aterizat pe aeroportul din Otopeni în jurul orei 18:30. Internaționalul român a mers direct în cantonamentul naționalei de la Mogoșoaia.

Ionuț Radu a ratat însă ultimul antrenament al „tricolorilor”, desfășurat înaintea de plecarea către Istanbul. Cu toate acestea, Mircea Lucescu a decis ca portarul român să se pregătească separat în această seară, notează fanatik.ro.

Ionuț Radu va fi urmărit de Mircea Lucescu, cât și de antrenorul cu portarii al naționalei, Leontin Toader. Portarul român va efectua exerciții pe teren, sub atenta supraveghere a celor din staff-ul lui Mircea Lucescu.

Ulterior, se va decide dacă Ionuț Radu va putea apăra pentru România în duelul „de foc” de la Istanbul. În caz contrar, dacă acesta nu va putea juca, Marian Aioani are cele mai mari șanse să fie titular contra turcilor.