„A fost greu pe ‘Oblemenco’”. Sorin Cârțu, reacție fermă după ce Jovo Lukic a marcat la Campionatul Mondial

A apărut prima reacție de la Universitatea Craiova, după ce Jovo Lukic a marcat în Canada – Bosnia 1-1, partida din Grupa B de la Campionatul Mondial, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Sorin Cârțu a transmis un mesaj ferm, după reușita atacantului bosniac.
Jovo Lukic, golgheterul Ligii 1, a semnat cu U Cluj în vara anului trecut, după despărțirea de Universitatea Craiova. Atacantul nu a reușit să se impună în echipa oltenilor, plecând după un singur sezon, în care a marcat doar două goluri.
Sorin Cârțu, reacție fermă după ce Jovo Lukic a marcat la Campionatul Mondial
Sorin Cârțu a oferit declarații, după reușita lui Jovo Lukic de la Mondial, și a transmis că atacantului i-a fost greu să se adapteze pe „Ion Oblemenco”. Oficialul Universității Craiova nu regretă, însă, plecarea atacantului din Bănie.
„Nu ne putem da cu părerea despre Lukic. E jucătorul Universității Cluj, poate să vorbească Clujul despre el, nu noi. El a fost aici, la noi, se pare că nu i-a priit și se simte mai bine acolo, la Cluj.
Nu s-a adaptat la noi, a fost greu, poate, pentru el să joace pe ‘Ion Oblemenco’. Nu e un stadion pentru multă lume, e destul de greu să te adaptezi aici. Nu e urmă de regret, pentru că la ce s-a întâmplat la noi, la cum s-a prezentat, a fost obiectul unui transfer. Nu s-a adaptat și nu ai ce să regreți.
Dacă băiatul nu s-a adaptat la noi, noi ce să facem? Ăsta e fotbalul. Îi priește mai bine Clujul, bravo lui pentru ce face acum. Nu știu dacă are ceva de câștigat Craiova din punct de vedere financiar de pe urma participării lui Lukic la Mondial, nu-mi pot da cu părerea, chiar nu știu”, a declarat Sorin Cârțu, conform fanatik.ro.
Jovo Lukic a semnat cu U Cluj în vara trecută, adaptându-se perfect în echipa clujenilor. Atacantul bosniac a ajuns să valoreze suma de 2,2 milioane de euro, după ce, în momentul transferului la formația clujeană, valora doar jumătate de milion de euro.
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