„A fost greu pe ‘Oblemenco’”. Sorin Cârțu, reacție fermă după ce Jovo Lukic a marcat la Campionatul Mondial

A apărut prima reacție de la Universitatea Craiova, după ce Jovo Lukic a marcat în Canada – Bosnia 1-1, partida din Grupa B de la Campionatul Mondial, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Sorin Cârțu a transmis un mesaj ferm, după reușita atacantului bosniac.

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Jovo Lukic, golgheterul Ligii 1, a semnat cu U Cluj în vara anului trecut, după despărțirea de Universitatea Craiova. Atacantul nu a reușit să se impună în echipa oltenilor, plecând după un singur sezon, în care a marcat doar două goluri.

Sorin Cârțu, reacție fermă după ce Jovo Lukic a marcat la Campionatul Mondial

Sorin Cârțu a oferit declarații, după reușita lui Jovo Lukic de la Mondial, și a transmis că atacantului i-a fost greu să se adapteze pe „Ion Oblemenco”. Oficialul Universității Craiova nu regretă, însă, plecarea atacantului din Bănie.

„Nu ne putem da cu părerea despre Lukic. E jucătorul Universității Cluj, poate să vorbească Clujul despre el, nu noi. El a fost aici, la noi, se pare că nu i-a priit și se simte mai bine acolo, la Cluj.

Nu s-a adaptat la noi, a fost greu, poate, pentru el să joace pe ‘Ion Oblemenco’. Nu e un stadion pentru multă lume, e destul de greu să te adaptezi aici. Nu e urmă de regret, pentru că la ce s-a întâmplat la noi, la cum s-a prezentat, a fost obiectul unui transfer. Nu s-a adaptat și nu ai ce să regreți.