Ultimele vești după ce naționala Angliei a fost victima hoților în SUA. Ce se întâmplă cu echipamentul jucătorilor

Sky Sports News a anunţat că cea mai mare parte a echipamentului naţionalei Angliei a fost recuperată, după ce s-a anunţat furtul acestuia dintr-o dubiţă care se îndrepta spre Kansas City din Florida.
Ghetele jucătorilor, mingile de fotbal şi o serie de alte articole de antrenament au fost sustrase în timp ce echipamentul era transportat în Missouri, înainte de sosirea echipei, programată pentru sâmbătă seara.
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FA nu a făcut niciun comentariu când a fost contactată, spunând doar că problema este acum în mâinile poliţiei locale.
Departamentul de Poliţie din Kansas City, Missouri, a declarat pentru Sky Sports News: „Investigăm un posibil furt de echipament dintr-un vehicul al echipei care a sosit în Kansas City cu obiecte lipsă în această seară. Două persoane de interes au fost reţinute în aşteptarea unei investigaţii suplimentare.”
De fiecare dată când Anglia călătoreşte în străinătate, şi mai ales în perioada premergătoare unui turneu important, are loc o operaţiune logistică amplă şi complicată pentru a se asigura că echipamentul şi materialele sunt la locul lor înaintea jucătorilor.
Conuri de antrenament, manechine, mingi de fotbal, echipamente, ghete şi alte articole sunt transportate din ţară în ţară pentru a se asigura că jucătorii au tot ce le trebuie pentru a se pregăti pentru meciuri.
Poliţia din Kansas City a arestat două persoane în cadrul anchetei privind furtul echipamentului echipei Angliei, informează lefigaro.fr.
Potrivit Daily Mail, serviciul de securitate al selecţiei engleze îi suspectează pe şoferii camionetei în cauză că ar fi fost complice la acest furt. Federaţia engleză a luat legătura cu poliţia locală pentru a încerca să recupereze paguba.
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