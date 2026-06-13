Cât poate încasa U Cluj în schimbul lui Jovo Lukic, după golul marcat în Canada – Bosnia 1-1: „Au avut ofertă”

Florin Prunea (57 de ani) știe cât poate încasa U Cluj în schimbul lui Jovo Lukic (27 de ani), după golul marcat de atacant în Canada – Bosnia 1-1, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Golgheterul Ligii 1 a fost titular în duelul din Grupa B de la Campionatul Mondial.

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Jovo Lukic a deschis scorul în partida de la Toronto, reușind să marcheze cu o lovitură de cap superbă, în minutul 21.

U Cluj ar putea da lovitura cu transferul lui Jovo Lukic, după Canada – Bosnia 1-1

Florin Prunea a dezvăluit că cei de la U Cluj au primit o ofertă de două milioane de euro pentru Jovo Lukic, înainte de Campionatul Mondial. Oficialii clujeni nu au fost de acord să-l lase pe atacant să plece, astfel că după turneul final, ar putea încasa dublu.

Prunea e convins că U Cluj poate încasa acum suma de patru milioane de euro în schimbul lui Lukic, după ce acesta a fost „eroul” Bosniei în meciul cu Canada.

„Ei au avut ofertă pentru el înainte de Campionatul Mondial și nu i-au dat drumul. A fost o ofertă bună. Este un fotbalist care avea o cotă destul de bună, dar care acum a explodat.