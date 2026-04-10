Video emoţionant. Răzvan Lucescu: “A fost tatăl meu, a fost un luptător. S-a luptat, a învins, a pierdut…”

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a fost înhumat cu onoruri militare, vineri, la cimitirul Bellu din Capitală, la trei zile după ce a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani.

Slujba de înmormântare a avut loc la biserica Biserica Sfântul Elefterie, unde sicriul marelui Lucescu, înfăşurat în tricolor, a fost purtat pe petale de flori. Aici, Răzvan Lucescu a susţinut un discurs cutremurătot despre tatăl lui, redat integral de Trinitas TV.

“A fost tatăl meu, a fost un luptător. S-a luptat, a învins, a pierdut, a fost fericit, a fost mâhnit, a trecut prin toate situaţiile posibile şi imposibile pe care le poate oferi viaţa. A ajutat enorm de multă lume, a făcut greşeli. Viaţa lui a fost condusă de pasiune, de o mare pasiune: fotbalul. A întâlnit foarte mulţi oameni în viaţa aceasta, le datorează foarte mult multora. Noi vrem să mulţumim tuturor celo care măcăr pentru un moment au făcut parte din viaţa lui. Vrem să mulţumim tuturor celor care au fost prezenţi şi care îl conduc pe ultimul drum. Viaţa lui a fost extraordinară şi eu ca fiu al lui îmi doresc ca el să fie fericit pentru ceea ce a obţinut”, a fost mesajul din biserică al lui Răzvan Lucescu despre tatăl lui.