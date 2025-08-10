"Voiau să-l înlocuiesc pe Maradona". Gică Hagi, interviu de colecţie pentru France Football: "Aş fi primit Balonul de Aur" - Antena Sport

Gică Hagi a oferit un interviu de colecţie pentru prestigioasa publicaţie France Football. Francezii l-au vizitat pe “Rege” în România, la academia sa de la Ovidiu.

Gică Hagi a povestit, printre altele, cum a fost experienţa sa la Real Madrid. “Regele” a dezvăluit că a avut nevoie de jumătate de sezon pentru a se obişnui pe Santiago Bernabeu.

“Doar președintele lui Real Madrid, Ramon Mendoza, a venit la București pentru a mă întâlni, așa că n-am ezitat deloc. Am trecut de la comunism la libertate. Mi-a luat șase luni ca să mă adaptez și să ajung la același nivel cu cei mai buni jucători din lume”, a declarat Gică Hagi, pentru France Football.

Totodată, Hagi a dezvăluit şi că în 1993, pe vremea când evolua la Brescia, a fost aproape de un transfer la Napoli, acolo unde ar fi urmat să-i ia locul marelui Diego Maradona.

“În 1993, am fost la un pas să semnez cu Napoli, care mă voia pentru a-l înlocui pe Maradona (transferat la FC Sevilla în vara precedentă), dar Brescia a refuzat oferta”, a mai spus Gică Hagi.