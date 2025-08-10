"Voiau să-l înlocuiesc pe Maradona". Gică Hagi, interviu de colecţie pentru France Football: "Aş fi primit Balonul de Aur" - Antena Sport

Închide meniul
"Voiau să-l înlocuiesc pe Maradona". Gică Hagi, interviu de colecţie pentru France Football: "Aş fi primit Balonul de Aur"

Home | Fotbal | “Voiau să-l înlocuiesc pe Maradona”. Gică Hagi, interviu de colecţie pentru France Football: “Aş fi primit Balonul de Aur”

“Voiau să-l înlocuiesc pe Maradona”. Gică Hagi, interviu de colecţie pentru France Football: “Aş fi primit Balonul de Aur”

Publicat: 10 august 2025, 16:19

Voiau să-l înlocuiesc pe Maradona. Gică Hagi, interviu de colecţie pentru France Football: Aş fi primit Balonul de Aur

Gică Hagi / Hepta

Gică Hagi a oferit un interviu de colecţie pentru prestigioasa publicaţie France Football. Francezii l-au vizitat pe “Rege” în România, la academia sa de la Ovidiu.

Gică Hagi a povestit, printre altele, cum a fost experienţa sa la Real Madrid. “Regele” a dezvăluit că a avut nevoie de jumătate de sezon pentru a se obişnui pe Santiago Bernabeu.

Gică Hagi, interviu de colecţie pentru France Football

“Doar președintele lui Real Madrid, Ramon Mendoza, a venit la București pentru a mă întâlni, așa că n-am ezitat deloc. Am trecut de la comunism la libertate. Mi-a luat șase luni ca să mă adaptez și să ajung la același nivel cu cei mai buni jucători din lume”, a declarat Gică Hagi, pentru France Football.

Totodată, Hagi a dezvăluit şi că în 1993, pe vremea când evolua la Brescia, a fost aproape de un transfer la Napoli, acolo unde ar fi urmat să-i ia locul marelui Diego Maradona.

“În 1993, am fost la un pas să semnez cu Napoli, care mă voia pentru a-l înlocui pe Maradona (transferat la FC Sevilla în vara precedentă), dar Brescia a refuzat oferta”, a mai spus Gică Hagi.

“Regele” a dezvăluit şi că a fost la un pas să câştige Balonul de Aur în 1994, dacă România reuşea să ajungă în semifinalele Cupei Mondiale. Gică Hagi a transmis că în ciuda eşecului suferit dramatic cu Suedia, nu are niciun regret.

“Aveam echipă foarte puternică în apărare și la mijloc. Și știam să jucăm contraatacurile la perfecție, cu Dumitrescu, Răducioiu și cu mine în față. Aveam acea tehnică creativă, o bună calitate a șutului, viteză.

România era echipă mare, jucam împreună încă din vremea lui Luceafărul. Am ajuns la acest Mondial cu experiența necesară, gata să înfruntăm pe oricine ochi în ochi. Sentimentul ce domnea în cadrul grupului nostru era că puteam învinge pe oricine.

Până atunci, eram cel mai bun jucător al Cupei Mondiale, cel mai decisiv (3 goluri și 3 assisturi). Am aflat că primeam Balonul de Aur dacă am fi învins în acel meci. M-a costat scump că nu am ajuns în semifinale, dar nu am niciun regret”, a mai spus Hagi.

