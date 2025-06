"Sunt primul om care face asta". David Popovici, discurs de mare campion după ce a scris istorie la Europenele U23 - Antena Sport

Nu am intrat în îngustare, cum îi spuneam noi, în taper, dar, cum am tot zis, am încercat și eu, pe cont propriu, să mă gândesc ce a fost totuși diferit la competiția asta și am ajuns la o singură concluzie simplă.

Sunt liniștit, adică sunt bine cu viața mea, lumea din jurul meu e bine, familia mea e sănătoasă, prietenii mei sunt alături de mine și așa că, atâta timp cât am asta, mă pot focusa pe ceea ce iubesc eu”, a declarat David Popovici, conform golazo.ro.

Precedentul record european la 100 m liber îi aparţinea tot lui David Popovici. El a înotat cu 46.86 în 2022, la Europeanul de seniori de la Roma. La momentul respectiv, timpul său a fost de record mondial, care ulterior a fost doborât de Pan Zhanle.

Pe poziţiile a doua şi a treia, din finala de la 100 m liber de la Europenele U23, s-au clasat croaţii Jere Hribar (48.33) şi Toni Dragoja (48.67). Celălalt român din finală, Patrick-Sebastian Dinu, s-a clasat pe locul 7, cu timpul 48.87.