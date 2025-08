"Ești dinamovist sau stelist?" Ce a răspuns David Popovici în timp ce poza alături de fularul lui Dinamo - Antena Sport

“(n.r. – David, ești dinamovist sau stelist? Ce întrebare e asta? (n.r. râde și arată spre fularul cu Dinamo) Am fost la 14 ani (n.r. la CSA Steaua). Ambele cluburi sunt niște cluburi respectabile. Se întrec în titluri amândouă, numai că acum…Dinamo”, a fost răspunsul lui Popovici.

David Popovici speră ca statul român să investească mai mult în sport, nu doar în înot. El a mai subliniat că unul dintre obiectivele lui e să “împingă” renovarea bazinului Lia Manoliu, pentru a se putea antrena în cele mai bune condiţii.

“Statul nu cred că face tot ce ar putea face, sportul mi se pare cel mai bun ambasador al ţării. Aşa cum am zis de mult, una dintre dorinţele mele, obiectivele pe care mi le-am propus, e să încerc să împing renovarea bazinului Lia Manoliu. Să ajut să se facă. Fix un an, atunci am vorbit ultima dată despre asta, o fac din nou. În continuare aşteptăm”, a mai declarat David Popovici, la revenirea în ţară, după Mondialele din Singapore.