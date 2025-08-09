Avram Iancu a devenit primul om din lume care a traversat un continent înot! - Antena Sport

Dunărea – 2.860 km, 89 zile (2017) – ratificat

Rinul – 1.032 km, 48 zile (2023) – ratificat

Canalul Main–Dunăre – 556 km, 40 zile (2025) – în curs de ratificare

În total: 177 de zile, adică 6 luni – o jumătate de an de înot continuu. O jumătate de an departe de familie, de soţia şi de fetiţele mele. Şi asta, în doar 3 ani de carieră!

Iar dacă privesc mai departe, la cei 11 ani de înot în apele deschise ale lumii, mi-e şi teamă să fac un calcul al timpului total petrecut departe de ele. Cu lacrimi în ochi, vreau să îmi cer iertare faţă de fetele mele pentru toate aceste absenţe din copilăria lor. Dar ştiu că ele înţeleg, poate mai bine decât oricine, sacrificiile pe care a trebuit să le fac. Şi de ce.

Dincolo de performanţele sportive, am purtat mereu un mesaj în care am crezut.

De data aceasta, am înotat pentru o Europă Unită”, a precizat Avram Iancu.

La 25 iunie, Avram Iancu anunţa că se pregăteşte pentru “ultimul dans” al înotului transcontinental: parcurgerea integrală a Europei pe celebra rută navigabilă Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră.

În 2017, Avram Iancu a înotat toată Dunărea în 89 de zile (2.860 km), celebrând 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Înotul a fost documentat şi ratificat de World Open Water Swimming Association.

De asemenea, în 2023 a înotat tot Rinul, din Konstanz, în 48 de zile, pentru integrarea României în Spaţiul Schengen. A parcurs 1.032 km, înot documentat şi ratificat de World Open Water Swimming Federation.