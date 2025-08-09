Avram Iancu a devenit primul om din lume care a traversat un continent înot! - Antena Sport

Închide meniul
Avram Iancu a devenit primul om din lume care a traversat un continent înot!

Publicat: 9 august 2025, 10:54

Avram Iancu a devenit primul om din lume care a traversat un continent înot!

Avram Iancu / Facebook Avram Iancu

Înotătorul în ape deschise Avram Iancu a anunţat, vineri, că a reuşit să traverseze înot Europa pe celebra rută navigabilă Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră. Pe parcursul celor 40 de zile de înot, el nu a folosit costum de neopren.

Avram Iancu ar putea fi distins cu The World’s First “Triple Crown of Rivers Stage Swims” Challenge.

Premieră mondială pentru înotătorul în ape deschise Avram Iancu

Am ajuns la destinaţia finală!

Astăzi, la ora 18:25, după 40 de zile de înot, am atins destinaţia finală: confluenţa Canalului Main–Dunăre cu măreţul fluviu Dunărea.

Am reuşit să traversez înot întreaga Europă! Fără costum de neopren. În premieră mondială: de la Marea Nordului la Marea Neagră.

Astfel, am devenit primul om din lume care a traversat un continent înot, urmând celebra rută fluvială Rin–Main–Dunăre”, a notat înotătorul pe Facebook.

După ratificarea acestei ultime etape, Avram Iancu are şansa de a obţine distincţia The World’s First “Triple Crown of Rivers Stage Swims” Challenge.

“Am înotat pentru o Europă Unită”

Asta înseamnă: 4.448 km fără neopren

Dunărea – 2.860 km, 89 zile (2017) – ratificat

Rinul – 1.032 km, 48 zile (2023) – ratificat

Canalul Main–Dunăre – 556 km, 40 zile (2025) – în curs de ratificare

În total: 177 de zile, adică 6 luni – o jumătate de an de înot continuu. O jumătate de an departe de familie, de soţia şi de fetiţele mele. Şi asta, în doar 3 ani de carieră!

Iar dacă privesc mai departe, la cei 11 ani de înot în apele deschise ale lumii, mi-e şi teamă să fac un calcul al timpului total petrecut departe de ele. Cu lacrimi în ochi, vreau să îmi cer iertare faţă de fetele mele pentru toate aceste absenţe din copilăria lor. Dar ştiu că ele înţeleg, poate mai bine decât oricine, sacrificiile pe care a trebuit să le fac. Şi de ce.

Dincolo de performanţele sportive, am purtat mereu un mesaj în care am crezut.

De data aceasta, am înotat pentru o Europă Unită”, a precizat Avram Iancu.

La 25 iunie, Avram Iancu anunţa că se pregăteşte pentru “ultimul dans” al înotului transcontinental: parcurgerea integrală a Europei pe celebra rută navigabilă Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră.

În 2017, Avram Iancu a înotat toată Dunărea în 89 de zile (2.860 km), celebrând 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Înotul a fost documentat şi ratificat de World Open Water Swimming Association.

De asemenea, în 2023 a înotat tot Rinul, din Konstanz, în 48 de zile, pentru integrarea României în Spaţiul Schengen. A parcurs 1.032 km, înot documentat şi ratificat de World Open Water Swimming Federation.

