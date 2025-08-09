Avram Iancu a devenit primul om din lume care a traversat un continent înot! - Antena Sport

Înotătorul în ape deschise Avram Iancu a anunţat, vineri, că a reuşit să traverseze înot Europa pe celebra rută navigabilă Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră. Pe parcursul celor 40 de zile de înot, el nu a folosit costum de neopren.
Avram Iancu ar putea fi distins cu The World’s First “Triple Crown of Rivers Stage Swims” Challenge.
Premieră mondială pentru înotătorul în ape deschise Avram Iancu
“Am ajuns la destinaţia finală!
Astăzi, la ora 18:25, după 40 de zile de înot, am atins destinaţia finală: confluenţa Canalului Main–Dunăre cu măreţul fluviu Dunărea.
Am reuşit să traversez înot întreaga Europă! Fără costum de neopren. În premieră mondială: de la Marea Nordului la Marea Neagră.
Astfel, am devenit primul om din lume care a traversat un continent înot, urmând celebra rută fluvială Rin–Main–Dunăre”, a notat înotătorul pe Facebook.
După ratificarea acestei ultime etape, Avram Iancu are şansa de a obţine distincţia The World’s First “Triple Crown of Rivers Stage Swims” Challenge.
“Am înotat pentru o Europă Unită”
“Asta înseamnă: 4.448 km fără neopren