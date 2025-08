David Popovici, apel către autorităţile române, la revenirea de la Mondiale. Proiectul pe care îl aşteaptă de un an - Antena Sport

David Popovici a făcut un apel către autorităţile române, după ce a revenit de la Campionatele Mondiale din Singapore. Înotătorul român speră ca Bazinul Lia Manoliu, din Bucureşti, să fie renovat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sportivul a amintit de faptul că a avut aceeaşi cerinţă faţă de autorităţi şi în urmă cu fix un an, atunci când se întorcea cu o medalie de aur şi una de bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris.

David Popovici, apel de ultim moment către autorităţile române

David Popovici speră ca statul român să investească mai mult în sport, nu doar în înot. El a mai subliniat că unul dintre obiectivele lui e să “împingă” renovarea bazinului Lia Manoliu, pentru a se putea antrena în cele mai bune condiţii.

“Statul nu cred că face tot ce ar putea face, sportul mi se pare cel mai bun ambasador al ţării. Aşa cum am zis de mult, una dintre dorinţele mele, obiectivele pe care mi le-am propus, e să încerc să împing renovarea bazinului Lia Manoliu. Să ajut să se facă. Fix un an, atunci am vorbit ultima dată despre asta, o fac din nou. În continuare aşteptăm”, a declarat David Popovici, la revenirea în ţară, după Mondialele din Singapore.

Totodată, David Popovici a descris competiţia din Singapore, la care a cucerit aurul la 100 şi 200 m liber, ca fiind una “revelatoare” pentru el, având în vedere că a fost la un pas de retragere.