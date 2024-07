"Am avut piele de găină" Ana Bogdan, după prima participare la Jocurile Olimpice 2024: "Meciul acesta îmi dă speranţă" - Antena Sport

Ana Bogdan a vorbit după prima participare la Jocurile Olimpice 2024. Românca a jucat în primul tur de la Paris împotriva italiencei Jasmine Paolini, numărul 5 WTA şi finalistă la Roland Garros şi Wimbledon în acest an.

Paolini s-a impus în duelul care a avut loc pe Suzanne-Lenglen cu 7-5, 6-3, după o oră şi 41 de minute de joc.

„Am avut piele de găină” Ana Bogdan, după prima participare la Jocurile Olimpice 2024: „Meciul acesta îmi dă speranţă”

Ana Bogdan a avut un început foarte bun de meci, conducând la un moment dat cu 4-1 la începutul setului. Din păcate, românca nu a putut ţine pasul cu una dintre cele mai în formă jucătoare ale momentului.

Cu toate acestea, Ana Bogdan rămâne cu o experienţă superbă şi vrea să ia lucrurile bune din confruntarea contra dublei finaliste de Grand Slam:

„Nu l-aş numi ghinion, aş numi-o o experienţă fantastică şi atmosfera pe care am trăit-o a fost incredibilă. Am avut pielea de găină de la început până la final şi cred că numai la meciurile de Fed Cup am trăit o asemenea experienţă. Aici a fost mai mult de atât, e total altceva. Vedeam mereu în faţă cercurile olimpice. E ceva special, ceva ce nu am mai trăit până acum.