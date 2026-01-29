"Cea mai scumpă medalie!" Nicolae Forminte, prima reacţie după decizia TAS în cazul Anei Bărbosu: "America e ţara avocaţilor" - Antena Sport

Închide meniul
Home | Jocurile Olimpice 2024 | "Cea mai scumpă medalie!" Nicolae Forminte, prima reacţie după decizia TAS în cazul Anei Bărbosu: "America e ţara avocaţilor"
"Cea mai scumpă medalie!" Nicolae Forminte, prima reacţie după decizia TAS în cazul Anei Bărbosu: "America e ţara avocaţilor"

Alex Masgras Publicat: 29 ianuarie 2026, 17:07

Cea mai scumpă medalie! Nicolae Forminte, prima reacţie după decizia TAS în cazul Anei Bărbosu: America e ţara avocaţilor

Ana Bărbosu, în timpul unei competiţii / Profimedia

Nicolae Forminte, coordonatorul lotului naţional de gimnastică, a vorbit despre decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, care a acceptat contestaţia deupusă de americani şi a retras provizoriu medalia de bronz obţinută de Ana Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris.

Iniţial, TAS i-a dat câştig de cauză româncei, iar Ana Bărbosu a primit medalia de bronz, obţinută în primă fază de americanca Jordan Chiles. Nicolae Forminte este întristat de această veste, dar se aştepta ca Bărbosu să piardă această medalie.

Nicolae Forminte anticipa decizia TAS, în cazul Anei Bărbosu: “Americanii îşi pot permite un astfel de demers”

“Nu am văzut ştirea, dar am anticipat rezultatul. Eu sunt din gimnastică. O naţiune care îşi acceptă campionii, nu că România nu ar fi respectat-o pe Ana, că au făcut toate demersurile necesare, e cea mai scumpă medalie pe care a obţinut-o România. Acesta e regulamentul competiţiei. Într-o competiţie, lucrurile se desfăşoară în modul acesta. Gimnasta americană a fost ultima din competiţie. Practic asta cu timpul, până când poţi să depui contestaţia… De regulă, ultima gimnastă este cea mai dezavantajată. Are cel mai puţin timp la dispoziţie.

Americanii îşi pot permite din punct de vedere financiar un astfel de demers. Mă aşteptam la aşa ceva, pentru că regulamentul din gimnastică e foarte clar. Orice decizie se ia în folosul gimnastei. În mod sigur s-au făcut toate calculele necesare. Nu pot decât să regret această întorsătură. Este o medalie olimpică, dar nu mă miră.

Din păcate, această epopee a medaliilor olimpice nu a fost un lucru foarte clar. În continuare se va judeca la TAS, unde se vor lua în calcul toate dovezile, probele depuse de americani şi se va lua o decizie. Să sperăm că va fi în favoarea Anei, dar şansele sunt mai mici. Aşa simt. Federaţia americană este foarte serioasă, care nu se joacă şi nu se încurcă cu aşa ceva. Dacă nu ar fi avut argumente solide, nu le-ar fi depus. Şi să mă ierte Dumnezeu, America e ţara avocaţilor. Dacă nici ei nu au avocaţi…”, a declarat Nicolae Forminte, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Nicolae Forminte este antrenorul coordonator al lotului feminin de gimanstică / Hepta
Nicolae Forminte este antrenorul coordonator al lotului feminin de gimanstică / Hepta

Nicolae Forminte: “Ştiu că a costat foarte mult acest proces”

Nicolae Forminte a vorbit şi despre sumele foarte mari care s-au cheltuit în acest proces şi susţine că aceşti bani ar fi putut acoperi ani de pregătire pentru loturile naţionale. De asemenea, el a subliniat şi o problemă cu care se confruntă sportivii români în timpul competiţiilor. De cele mai multe ori, aceştia se feresc să depună contestaţii, pentru a nu “arunca bani pe fereastră”:

“România nu a prea apelat la contestaţii pentru că nu am avut niciodată bani de aruncat pe fereastră, să dai 300 de dolari sau 300 de franci ca să faci o contestaţie. Preferabil, când eşti într-o asemenea competiţie, e să nu ajungi într-o asemenea situaţie. Într-un final, e bine să accepţi decizia arbitrelor, chiar dacă nu e favorabilă.

Ştiu că a costat foarte mult acest proces. De-asta am spus că e cea mai scumpă medalie. Banii care s-au cheltuit în acest proces susţineau pregătirea trei ani de zile. Aşa am citit prin presă. Avocaţii nu sunt ieftini. Asta este”, a mai spus Forminte.

Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lumeToţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
Antrenorul coordonator al lotului feminin de gimnastică a avut şi un mesaj de susţinere pentru Ana Bărbosu. Acesta i-a transmis să fie puternică şi să meargă înainte, indiferent de cum se va încheia acest proces:

“Eu îi transmit să fie puternică, să meargă înainte. Important este ce vede ea când se uită în oglindă. Dacă se uită în oglindă şi vede medalia la gât, atunci înseamnă că medalia este a ei.

Normal că o urmăresc. Arată bine, e sănătoasă. O văd zâmbitoare, binedispusă. Şi foarte îmbucurător e faptul că e sănătoasă”, a încheiat Nicolae Forminte.

