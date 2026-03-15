FCSB – Metaloglobus 0-0. Debut ratat pentru Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor

Dan Roșu Publicat: 15 martie 2026, 22:26

FCSB - Metaloglobus / SPORT PICTURES

Mirel Rădoi nu a avut parte de debutul perfect pe banca celor de la FCSB, asta după ce campioana României a scos doar o remiză pe Arena Națională contra celor de la Metaloglobus.

Gruparea roș-albastră a dominat teritorial partida și a condus în mare parte ostilitățile, dar jucătorii nu au părut să urmeze un plan stabilit, ci mai degrabă să practice un joc întâmplător.

FCSB – Metaloglobus 0-0

Final de meci! 

Min. 77: Cisotti, Bîrligea și Graovac au fost înlocuiți de Mihai Popescu, Thiam și Joao Paulo.

Min. 63: Schimbare la FCSB! Darius Olaru este înlocuit cu Octavian Popescu.

Min. 60: Avalanșă de ocazii la poarta lui Gavrilaș. După ce Tănase și Olaru s-au încurcat reciproc, balonul a ajuns la David Miculescu, care a tras direct în portarul oaspeților.

Min. 54: Mare ocazie de gol pentru FCSB! Florin Tănase nu a reușit să înscrie din poziție centrală! Mingea a ajuns în brațele lui Gavrilaș.

Min. 47: Șansă de 1-0 pentru FCSB! Darius Olaru a tras slab din afara careului, dar Gavrilaș a fost aproape să scape mingea în poartă.

Min. 46: Start în repriza a doua! Fără modificări la pauză în tabăra roș-albaștrilor.

Final de primă repriză! 

Min. 45+3: Încă o ocazie pentru gruparea antrenată de Mirel Rădoi. David Miculescu trage tare la colțul scurt, dar în plasa laterală.

Min. 43: Încă o lovitură de cap, de această dată a lui David Miculescu. Execuția jucătorului de la FCSB se duce pe lângă poartă.

Min. 41: Mare ocazie de gol pentru FCSB! Cisotti reia cu capul, balonul este scos de pe linia porții, iar apoi șutul lui Tănase este blocat în ultimul moment.

Min. 39: Șansă de 1-0 pentru gruparea roș-albastră! Bîrligea reia cu capul din fața porții, dar este blocat în ultimul moment.

Min. 36: Sava ia o acțiune pe cont propriu din bandă și trage puternic la colțul scurt, dar Popa este la post și respinge în corner.

Min. 31: Cea mai mare ocazie a partidei! Florin Tănase a primit o centrare excelentă de la Crețu, dar lovitura sa de cap s-a dus departe de poarta adversă.

Min. 29: Înlocuire la FCSB! Vlad Chiricheș nu a mai putut continua și a fost înlocuit de Baba Alhassan.

Min. 27: Emoții pentru Mirel Rădoi! Vlad Chiricheș s-a așezat pe gazon și a cerut intervenția echipei medicale.

Min. 10: Se întețesc acțiunile ofensive la poarta lui Gavrilaș. A venit rândul lui Miculescu să încerce poarta, dar balonul trimis este slab și portarul oaspeților reține fără probleme.

Min. 7: O primă ocazie de gol pentru campioana României. Daniel Bîrligea primește o minge bună în careu și trage la colțul lung, dar Gavrilaș respinge în corner.

Min. 1: Start de meci pe Arena Națională! Debut pentru Mirel Rădoi pe banca celor de la FCSB.

  • FCSB: M. Popa – V. Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Olaru, Chiricheș, Cisotti – F. Tănase – Miculescu, Bîrligea. Rezerve: Târnovanu, Zima, Dawa, Kiki, M. Popescu, Joao Paulo, Pantea, O. Popescu, Alhassan, A. Stoian, Thiam, D. Popa. Antrenor: Mirel Rădoi

Vlad Chiricheș revine în primul 11 al FCSB-ului. Jucătorul dat ca și plecat de la echipă de Gigi Becali nu a mai bifat un meci pentru campioană de pe 16 ianuarie, atunci când era titularizat în FC Argeș – FCSB 1-0. De asemenea, la primul meci cu Mirel Rădoi pe bancă, roș-albaștrii vor evolua într-un sistem diferit, 4-3-1-2, cu Florin Tănase în spatele lui Daniel Bîrligea și David Miculescu.

  • Metaloglobus: Gavrilaș (cpt.) – Țîrlea, Camara, R. Bădescu, An. Sava – Carvalho, Sabater – Abbey, Purece, Ghimfus – Daniel Popa. Rezerve: Nedelcovici, Al. Soare, G. Dumitru, Huiban, Bădescu, Visic, A. Gheorghe, Lis, Zakir, Celaj, D. Irimia, Cestor. Antrenor: Florin Bratu

De partea cealaltă, Metaloglobus are nevoie de puncte ca de aer, pentru a mai spera la evitarea retrogradării. Trupa lui Florin Bratu e pe ultima poziţie, cu doar 6 puncte, la 7 distanţă de primul loc care duce la barajul pentru menţinerea în Liga 1.

Pentru FCSB, obiectivul rămas este unul clar, accederea în Conference League, care poate veni doar dacă roş-albaştrii vor termina pe unul dintre primele două locuri în play-out.

Aceasta va fi cea de-a treia întâlnire directă în Liga 1 dintre cele două echipe, care şi-au împărţit victoriile în sezonul regulat. Metaloglobus s-a impus în tur, cu 2-1, fiind învinsă în retur, cu 1-4.

De notat şi că Metaloglobus este singura echipă care nu şi-a trecut în cont nicio victorie în deplasare, în acest sezon, reuşind să scoată doar două puncte din cele 15 meciuri disputate.

