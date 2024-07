George Cosac a anunţat obiectivul jucătoarelor de tenis la Jocurile Olimpice 2024: "Este unul realist!" - Antena Sport

George Cosac a anunţat obiectivul jucătoarelor de tenis la Jocurile Olimpice 2024. Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a declarat că obiectivul celor patru sportive calificate la Jocurile Olimpice de la Paris este unul realist, care poate fi îndeplinit.

România va avea 4 sportive în competiţia de tenis de la Jocurile Olimpice. Irina Begu, Ana Bogdan şi Jacqueline Cristian sunt în proba de simplu. La dublu, România speră la performanţe mari la perechile Irina Begu – Monica Niculescu şi la Jacqueline Cristian – Ana Bogdan.

„Din punctul meu de vedere avem, un obiectiv realist. Adică avem un sfert de finală, o clasare pe locurile 5-8 şi una pe locurile 9-16. Cred că oricare dintre sportive, că este Irina Begu, că este Ana Bogdan sau Jacqueline Cristian, sau o fi Irina Begu împreună cu Monica Niculescu, la dublu, sau Jacqueline împreună cu Ana Bogdan la dublu, eu cred că oricare dintre aceste sportive poate face o figură frumoasă şi poate obţine o performanţă deosebită, având în vedere că la tenis au fost întotdeauna surprize foarte mari la Jocurile Olimpice„, a declarat Cosac pentru agerpres.ro.

Oficialul FRT a afirmat că în planul federaţiei era calificarea a patru sportivi, obiectiv îndeplinit de Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Irina Begu şi Monica Niculescu.

„Noi am avut ca obiectiv calificarea a patru sportivi la Jocurile Olimpice de la Paris. Şi am îndeplinit acest prim obiectiv, calificarea acestui număr de sportivi. Sigur, am fost la un pas să mergem şi cu al cincilea, şi aici mă refer la Gabi Ruse, care, din păcate, a fost accidentată câteva luni bune. Pentru că parcursul ei a fost extraordinar la dublu, adică locul 3 la Roland Garros şi apoi câştigătoare a unui challenger şi aşa mai departe. Cred că dacă deadline-ul ar fi fost două săptămâni mai târziu, ar fi putut participa şi ea, şi practic să avem o a cincea jucătoare. Dar aşa cum v-am zis, ne-am asumat acest obiectiv, calificarea a patru sportivi şi este îndeplinit. Acum aşteptăm să îl îndeplinim şi din punct de vedere al performanţei„, a adăugat acesta.