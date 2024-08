Lacrimi şi frustrare pentru Ana Maria Bărbosu şi Sabrina Voinea la Paris: "S-au schimbat clasamentele de prea multe ori!" - Antena Sport

Au fost lacrimi şi frustrare pentru Ana Maria Bărbosu şi Sabrina Voinea la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris. Cele două gimnaste din România au ratat incredibil podiumul în finala de la sol.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ana Maria Bărbosu era pe podium după ce s-au afişat toate notele. Sportiva de 17 ani s-a bucurat pentru performanţa uriaşă, dar americanca Jordan Chiles a făcut contestaţie. Arbitrii au decis să îi mărească nota de la 13.666 la 13.766. Ambele românce aveau aceeaşi notă, 13.700.

Lacrimi şi frustrare pentru Ana Maria Bărbosu şi Sabrina Voinea la Paris

Ana Maria Bărbosu şi-a găsit cu greu cuvintele după finala de la sol.

„A fost o finală pe care nu mă așteptam să o prind, am plâns două zile de emoții. M-am gândit să plâng înainte, decât după, văzând că tot am emoții. Am făcut cel mai bun exercițiu din această competiție. Am fost extrem de mândră de mine și sunt în continuare.

Când am văzut că sunt pe locul trei, am simțit extrem de mândră că am adus România, din nou, pe podium la gimnastică, însă decizia arbitrelor a schimbat acest lucru. Sunt dezamăgită de această decizie, însă știu că am făcut tot ce am putut. Nu vreau să trec peste calculele arbitrelor, însă știu ce e în inima mea. Mi-aș fi dorit să fie România pe locul trei, nu SUA”, a declarat Ana Maria Bărbosu.