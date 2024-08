Mihai Covaliu a făcut plângere la Federaţia Internaţională de Gimnastică! Cum ar putea Sabrina Voinea să obţină medalia olimpică - Antena Sport

Sabrina Voinea şi Ana Maria Bărbosu au ratat in extremis podiumul. Totul după ce americanca Jordan Chiles a făcut contestaţie. Arbitrii au decis să îi mărească nota de la 13.666 la 13.766. Ambele românce aveau aceeaşi notă, 13.700. „Noi astăzi aici am întrerupt gimnastica. Atât am putut suporta!”, a fost mesajul postat pe Camelia Voinea pe reţelele sociale.

Sabrina Voinea ar fi fost penalizată cu o zecime de arbitri pentru că ar fi ieşit din spaţiul de concurs. Şi ea a făcut contestaţie, dar nota ei nu a suferit nicio modificare.

„Vorbesc serios (n.r. despre retragere), nici nu mai vrea să mai aud de gimnastică, sunt foarte supărată.

Am stat doi ani în București și numai noi știm peste câte am trecut. Dar să-i ia medalia de la gât Sabrinei este prea mult. Nici ea nu este bine. Am vorbit și mi-a spus că orice decid, ea mă urmează„, a spus Camelia Voinea pentru gsp.ro.

Fosta mare gimnastă, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Seul, din 1988, a ţinut să afirme că nimeni nu apără drepturile sportivelor din România.

„Știu că arbitrele au CV, dar nu poți să dai așa într-un copil de 17 ani. Așteptăm explicații, pentru că era clar medalie. Am toate filmările, toate fotografiile, de la toate diagonalele, și la plecare, și la aterizare, iar în toate Sabrina este cu o talpă în interiorul covorului.

Le-am și postat, să le vadă toată lumea. Am trimis argumentele mele, nimeni nu are nicio explicație. Nici Nadiei nu știau ce să-i răspundă, dar ne-au respins contestația. Nadia i-a scris președintelui federației internaționale și i-a cerut explicații.