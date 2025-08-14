Decizie inedită în Premier League. Un jucător proaspăt transferat, ales căpitan după doar 2 săptămâni - Antena Sport

Închide meniul
Decizie inedită în Premier League. Un jucător proaspăt transferat, ales căpitan după doar 2 săptămâni

Andrei Nicolae Publicat: 14 august 2025, 14:20

Granit Xhaka, în timpul unui amical al lui Sunderland / Profimedia

Internaţionalul elveţian Granit Xhaka, care s-a transferat în această vară de la Bayer Leverkusen la Sunderland, a fost desemnat căpitan al noii sale echipe înaintea startului sezonului 2025/2026.

Anunțul oficial a fost făcut clubul englez nou-promovat în Premier League, printr-un comunicat postat pe site-ul său oficial.

Xhaka, noul căpitan de la Sunderland

Mijlocaşul a îndeplinit anterior acest rol la fostele sale formaţii, Borussia Monchengladbach şi Arsenal. El a purtat de asemenea, banderola în mai multe ocazii la echipa Bayer Leverkusen şi a fost căpitanul naţionalei Elveţiei, la care deţine recordul de selecţii (137), începând din 2020.

În Premier League, va fi important să existe consecvenţă, maturitate şi experienţă. Granit aduce toate aceste calităţi. Comportamentul său de până acum a fost foarte impresionant, iar pe teren se poate vedea că nivelul său este ridicat.

Cei din jurul său pot simţi această influenţă, iar conducerea va sprijini echipa pe măsură ce ne adaptăm la un mediu diferit şi ne confruntăm cu noi provocări şi oportunităţi“, a precizat antrenorul lui Sunderland, Regis Le Bris, potrivit agerpres.ro.

În vârstă de 32 de ani, Granit Xhaka a evoluat într 2023 şi 2025 la Bayer Leverkusen, echipă alături de care a câştigat titlul în Bundesliga în sezonul 2023/2024 sub comanda antrenorului Xabi Alonso, precum şi Cupa Germaniei.

Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculatȘofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
1 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 2 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 3 Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez 4 Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” 5 “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” 6 Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat
