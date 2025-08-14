Decizie inedită în Premier League. Un jucător proaspăt transferat, ales căpitan după doar 2 săptămâni - Antena Sport

Internaţionalul elveţian Granit Xhaka, care s-a transferat în această vară de la Bayer Leverkusen la Sunderland, a fost desemnat căpitan al noii sale echipe înaintea startului sezonului 2025/2026.

Anunțul oficial a fost făcut clubul englez nou-promovat în Premier League, printr-un comunicat postat pe site-ul său oficial.

Xhaka, noul căpitan de la Sunderland

Mijlocaşul a îndeplinit anterior acest rol la fostele sale formaţii, Borussia Monchengladbach şi Arsenal. El a purtat de asemenea, banderola în mai multe ocazii la echipa Bayer Leverkusen şi a fost căpitanul naţionalei Elveţiei, la care deţine recordul de selecţii (137), începând din 2020.

“În Premier League, va fi important să existe consecvenţă, maturitate şi experienţă. Granit aduce toate aceste calităţi. Comportamentul său de până acum a fost foarte impresionant, iar pe teren se poate vedea că nivelul său este ridicat.

Cei din jurul său pot simţi această influenţă, iar conducerea va sprijini echipa pe măsură ce ne adaptăm la un mediu diferit şi ne confruntăm cu noi provocări şi oportunităţi“, a precizat antrenorul lui Sunderland, Regis Le Bris, potrivit agerpres.ro.