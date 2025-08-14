Jovan Markovic, prezentat oficial la noua echipă. A jucat doar 14 minute în noul sezon la Univ. Craiova - Antena Sport

Farul Constanţa şi Universitatea Craiova au ajuns la un acord privind transferul atacantului Jovan Markovic la formaţia constănţeană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oltenii l-au cedat definitiv pe atacant la formația lui Ianis Zicu, însă păstrează procente dintr-un eventual transfer viitor.

Markovic, prezentat oficial la Farul

“Născut la 23 martie 2001, la Belgrad, Jovan Markovic (1,83m) are 3 selecţii la naţionala de seniori a României şi a semnat cu Farul un contract valabil pentru următorii 3 ani.

Câştigător al Supercupei României cu Universitatea Craiova în 2022, Markovic a debutat în Liga 1 în tricoul formaţiei din Bănie, iar până acum a mai evoluat pentru Academica Clinceni, FC Hermannstadt şi Oţelul Galaţi.

Până în prezent a disputat 161 de partide în toate competiţiile, reuşind să marcheze 32 de goluri şi să ofere 15 pase decisive“, se arată în comunicatul oficial al “marinarilor”.