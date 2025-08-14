Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jovan Markovic, prezentat oficial la noua echipă. A jucat doar 14 minute în noul sezon la Univ. Craiova - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jovan Markovic, prezentat oficial la noua echipă. A jucat doar 14 minute în noul sezon la Univ. Craiova

Jovan Markovic, prezentat oficial la noua echipă. A jucat doar 14 minute în noul sezon la Univ. Craiova

Andrei Nicolae Publicat: 14 august 2025, 14:09

Comentarii
Jovan Markovic, prezentat oficial la noua echipă. A jucat doar 14 minute în noul sezon la Univ. Craiova

Jovan Markovic, în timpul unui meci la Universitatea Craiova / Hepta

Farul Constanţa şi Universitatea Craiova au ajuns la un acord privind transferul atacantului Jovan Markovic la formaţia constănţeană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oltenii l-au cedat definitiv pe atacant la formația lui Ianis Zicu, însă păstrează procente dintr-un eventual transfer viitor.

Markovic, prezentat oficial la Farul

Născut la 23 martie 2001, la Belgrad, Jovan Markovic (1,83m) are 3 selecţii la naţionala de seniori a României şi a semnat cu Farul un contract valabil pentru următorii 3 ani.

Câştigător al Supercupei României cu Universitatea Craiova în 2022, Markovic a debutat în Liga 1 în tricoul formaţiei din Bănie, iar până acum a mai evoluat pentru Academica Clinceni, FC Hermannstadt şi Oţelul Galaţi.

Până în prezent a disputat 161 de partide în toate competiţiile, reuşind să marcheze 32 de goluri şi să ofere 15 pase decisive“, se arată în comunicatul oficial al “marinarilor”.

Reclamă
Reclamă

Atacantul a oferit și primele declarații în tricoul noii sale echipe și a anunțat că are planuri mari: “Vin cu gânduri mari. Vreau să câștigăm campionatul, să ajut echipa și să marchez multe goluri. Trebuie să mă antrenez bine, să joc cât mai mult. Vreau să ajut echipa cât mai mult.

Vrem să jucăm cât mai bine și să ducem echipa pe primul loc. Am vorbit deja cu mister Zicu. Sper să ne înțelegem cât mai bine și să facem treabă bună împreună“.

Transferul lui Markoviv devenise iminent de câteva zile, iar tot ce se aștepta era anunțul oficial.

Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculatȘofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Observator
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cum se apără un primar PNL acuzat că a refuzat ajutorul lui Bolojan, iar acum localitatea lui are probleme financiare. Scandal uriaș pe zeci de mii de lei
Fanatik.ro
Cum se apără un primar PNL acuzat că a refuzat ajutorul lui Bolojan, iar acum localitatea lui are probleme financiare. Scandal uriaș pe zeci de mii de lei
14:56
Gigi Becali a aflat cine arbitrează Rapid – FCSB și a reacționat: “Altceva nu mai zic”
14:20
Decizie inedită în Premier League. Un jucător proaspăt transferat, ales căpitan după doar 2 săptămâni
13:54
Trei românce debutează astăzi la Europe Smash – Sweden (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Programul complet
13:30
Zeljko Kopic nu se mulțumește cu cele trei puncte. Ce a spus înainte de duelul cu UTA: “E important să avem asta”
12:53
Lewis Hamilton OUT, Carlos Sainz IN. Un fost pilot din F1 propune revenirea ibericului la Ferrari
12:26
Ioan Varga are banii pregătiți dacă CFR o elimină pe Braga. Prima pusă la bătaie de patron
Vezi toate știrile
1 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 2 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 3 Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez 4 Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” 5 “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” 6 Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”