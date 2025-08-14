Rapid, comunicat agresiv cu Alex Dobre protagonist: "Știm că este greu pentru unii să accepte asta" - Antena Sport

Rapid a emis un comnicat cu trei zile înainte de meciul cu FCSB ce îl are în centrul atenției pe Alexandru Dobre. Giuleștenii acuză presa pentru modul în care creează știri false și zvonuri despre fotbalistul lor și a ținut să amintească până când are contract jucătorul adus sezonul trecut liber de contract după despărțirea de Famalicao.

În acest sezon, Alex Dobre a marcat trei goluri în primele cinci etape pentru “alb-vișinii”.

Rapid, comunicat agresiv după apariția zvonurilor despre Dobre

Clubul patronat de Dan Șucu acuză modul în care s-a scris în presă că înțelegerea dintre Alexandru Dobre și Rapid e valabilă până la finalul verii viitoare. Giuleștenii au menționat că tot contractul e scadent până în 2027 și a emis un comunicat prin care a ieșit în ofensivă la adresa jurnaliștilor, pe care îi acuză de încercări de destabilizare a clubului.

“Din păcate, la fel ca în sezonul precedent, vedem cum apar din nou în presă dezinformări și titluri mincinoase, cu scopul clar de a destabiliza și de a crea tensiuni, inclusiv între club și suporterii noștri.

Această strategie nu este nouă – am văzut-o de atâtea ori – și are același scop: să umbrească ceea ce Rapid reușește pe teren și în tribune. Iar când nu există motive reale de critică, se caută cu disperare subiecte inventate, doar pentru a încerca să rupă legătura dintre noi și fanii noștri.