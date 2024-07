Novak Djokovic s-a plâns de condiţiile de la Jocurile Olimpice 2024! Ce a spus sârbul după calificarea în sferturi - Antena Sport

Rafael Nadal, mesaj superb pentru Novak Djokovic după eşecul de la Paris

Rafael Nadal a transmis un mesaj superb pentru Novak Djokovic, după eşecul de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Ibericul a declarat că Nole este cel mai bun tenismen din istorie şi nu a putut să-i pună probleme în duelul din turul secund de la Paris. Novak Djokovic l-a învins pe Rafael Nadal în două seturi, scor 6-1, 6-4.

„A fost un jucător mult mai bun decât mine și a trebuit să accept asta. Timp de o oră a fost greu să diger tot ce se întâmpla, dar am reușit. Am încercat să am atitudinea și mentalitatea potrivită pentru a accepta. Știam că există o șansă să se întâmple revenirea și asta am făcut. Nu am fost capabil să joc la nivelul de care aveam nevoie. Nici el nu mi-a oferit mare lucru.

Nu am avut calitatea de a juca mingea continuu pentru a-i crea probleme. Din acel moment, s-a întâmplat ce știm cu toții. Nici eu nu mai am picioarele pe care le aveam acum 15 ani. Deci, fără calitatea jocului cu mingea și fără picioarele pe care le aveai acum 15 ani, cum să-i creezi probleme celui mai bun din istorie? Din acel moment, e ușor de analizat. Eu nu eram la nivelul meu, el era, iar reacția nu a fost completă. Am reușit să recuperez până în punctul în care am avut șansa de a mă duce la 5-4, dar nu am reușit să o transform și asta e.

Cred că în acest moment nu prea mai sunt multe de învățat. Am suficientă experiență pentru a ști că există situații și situații în care nu ești capabil să oferi nivelul necesar, iar eu nu am fost capabil. Iar la aceste niveluri înalte diferențele mici fac în final o mare diferență în performanța generală a jocului. Nu este momentul să fiu dezamăgit, încă mai am dublu de jucat.

Încerc să privesc înainte și când se vor termina Jocurile Olimpice voi lua deciziile pe care trebuie să le iau în funcție de dorința și sentimentele mele. Deși pentru mulți s-ar putea să nu aibă sens, am suferit timp de doi ani, am avut o operație la șold, am petrecut mult timp recuperându-mă și acum mă simt mai bine fizic”, a declarat Rafael Nadal, citat de eurosport.ro.